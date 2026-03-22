Trump dice que EE.UU. "arrasará" las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se abre antes del plazo de 48 horas

Ali Musavi, representante permanente de Irán ante la Organización Marítima Internacional (OMI), señaló que es posible el paso por el estrecho a través de "la coordinación con las autoridades iraníes para las disposiciones de seguridad y protección", según reportó la agencia iraní semioficial de noticias, Mehr.

Las declaraciones de Musavi se producen después de que el sábado en la noche, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , advirtiera que le daba 48 horas a Irán para reabrir el estrecho "por completo" y "sin amenazas"; de no hacerlo, afirmó, su país "arrasará" las centrales eléctricas iraníes.

Teherán respondió que tomará represalias contra infraestructuras energéticas de Estados Unidos en Medio Oriente si sus plantas eléctricas son atacadas.

El domingo, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, amenazó con la destrucción de infraestructura vital en la región del Golfo de una "manera irreversible" si Estados Unidos e Israel atacan las plantas energéticas de su país.

En una publicación en la red social X, Ghalibaf dijo que instalaciones de energía y petróleo en la región serán consideradas como "objetivos legítimos".

Musavi, por su parte, indicó que "la diplomacia sigue siendo prioridad para Irán".

"Sin embargo, el cese total de la agresión, así como la confianza mutua, son más importantes".

Añadió que los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán son la "raíz de la situación actual en el estrecho de Ormuz".

La tensión en Medio Oriente siguió escalando este domingo.

Teherán continuó sus ataques contra Israel horas después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometiera continuar con la ofensiva contra Irán.

El ejército israelí informó que en la mañana del domingo hubo cuatro ataques iraníes con mísiles.

Los servicios de emergencia de ese país señalaron que más de una docena de personas han resultado heridas en Tel Aviv.

"Sin electricidad Irán será destruido"

Pese a la interrupción del servicio de internet en Irán, algunas personas han conseguido eludir la restricción impuesta por el gobierno y se han comunicado con el Servicio Persa de la BBC.

image Trump dice que EE.UU. "arrasará" las centrales eléctricas de Irán si el estrecho de Ormuz no se abre antes del plazo de 48 horas

"Estoy terriblemente preocupada porque sin electricidad Irán será destruido y se convertirá en la pesadilla de todos", dice una mujer de unos veinte años que se encuentra en Teherán.

"Me agarró desprevenido porque esperaba que él (Trump) pusiera una línea entre el gobierno y el pueblo y que no persiguiera lo que le pertenece al pueblo", cuenta un hombre que está en Karaj, ciudad cercana a la capital.

"Cualquiera dentro de Irán también sabía que cuando la República Islámica se viera envuelta en un conflicto, bloquearía el estrecho, lanzaría misiles contra sus vecinos e incluso contra sus infraestructuras", dice otro hombre en Teherán.

"(Irán) no se rendirá, sino que seguirá disparando hasta el último misil y bala que tenga; ¿Estados Unidos no lo sabía o no lo esperaba?".

Instalaciones nucleares

El sábado, hubo un cruce de misiles entre Israel e Irán con instalaciones nucleares como objetivo.

La Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) informó que la planta nuclear de Natanz, en el centro del país, había sido el blanco de un ataque aéreo israelí-estadounidense en la mañana del sábado.

La organización indicó que se realizaron "evaluaciones técnicas y especializadas" para determinar si se produjo una contaminación radiactiva y los resultados arrojaron que "no se reportó fuga de materiales radiactivos en esa instalación y que no hay peligro para los residentes de las zonas adyacentes".

Tras la denuncia de Teherán sobre el ataque, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) urgió al "autocontrol militar para evitar cualquier riesgo de un accidente nuclear".

"No se ha reportado ningún aumento en los niveles de radiación fuera del sitio. El OIEA está estudiando el informe", señaló en un comunicado publicado en la red social X.

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Irán respondió, el sábado, con un misil en la ciudad de Dimona, en el sur de Israel, según informó el servicio de emergencias israelí.

El ataque ocurrió a 13 kilómetros de una instalación que, desde hace tiempo, se ha aceptado que contiene un arsenal no declarado de armas nucleares de Israel.

Las autoridades israelíes informaron que están investigando cómo un misil iraní logró sortear las defensas aéreas e impactar en el lugar.

Los ataques del sábado contra Dimona y Arad, también en el sur del país, dejaron al menos 180 heridos, informaron las autoridades israelíes.

Naram Zaid, una paramédica de los servicios de emergencia israelíes que ayudó a algunos de los heridos en Arad, el sábado, le contó a la BBC que cuando llegó al lugar vio un edificio en llamas.

Cuenta que vio "muchos niños con heridas en la cabeza y en el pecho", tras ser aplastados por objetos que estaban dentro del edificio.

"Vimos muchísima gente sangrando".

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Trump, dijo el sábado en su red social Truth Social que ha "borrado a Irán del mapa" y que ha alcanzado sus objetivos en Irán, en relación a un artículo publicado por The New York Times.

El "liderazgo (de Irán) ha desaparecido, su armada y su fuerza aérea están muertas, no tienen absolutamente ninguna defensa y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo, no!", declaró el presidente.

Ataques previos

La Organización de Energía Atómica de Irán ya había reconocido un ataque previo en Natanz.

El 3 de marzo señaló que no se había registrado un escape de materiales radioactivos tras un ataque perpetrado a esa instalación dos días antes.

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En junio, Estados Unidos lanzó bombas a Natanz, así como a otras dos instalaciones nucleares: Fordo e Isfahán.

Dichos ataques marcaron una escalada significativa en el conflicto entre Irán e Israel. La ofensiva incluyó el uso de "bombas destructoras de búnkeres".

En una alocución televisada, en junio, Trump describió el ataque como un "espectacular éxito militar", que logró una destrucción "completa y total" de las instalaciones.

Pero las autoridades iraníes, por su parte, sostuvieron que los bombardeos no causaron daños mayores.

Teherán ha insistido en que su programa nuclear es completamente pacífico y niega que busque desarrollar armas nucleares.

Pero en marzo de 2025, según el OIEA, Irán tenía unos 275 kg de uranio enriquecido al 60% de pureza.

Ese porcentaje está muy por encima del nivel necesario para desarrollar energía nuclear con fines civiles y está cerca del 90% requerido para el uso armamentístico.

Washington y Teherán mantuvieron conversaciones sobre el programa nuclear iraní dos días antes de que estallara la actual guerra, el pasado 28 de febrero.

El mandatario estadounidense había amenazado con una acción militar si no se llegaba a un acuerdo.

Base militar en Diego García

El sábado, la BBC pudo confirmar la veracidad de reportes que señalaban que dos mísiles iraníes fueron disparados hacia una base militar británica en la isla Diego García.

La isla, un remoto atolón del archipiélago de Chagos, en el océano Índico, alberga una base militar conjunta de Reino Unido y Estados Unidos.

Ningún misil alcanzó la base.

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El diario The Wall Street Journal fue el primero en reportar la información citando a funcionarios estadounidenses que no identificó. La BBC habló con dos fuentes distintas que la confirmaron.

El Ministerio de Defensa de Reino Unido no ha ni confirmado ni negado que los dos misiles iraníes hayan sido disparados hacia la base.

Señaló en un comunicado que los ataques iraníes en toda la región representan "una amenaza para los intereses británicos y sus aliados".

El gobierno británico le dio permiso al ejército estadounidense para conducir lo que denomina operaciones defensivas desde la base de Diego García.

Hasta ahora no hay reportes de que Estados Unidos haya realizado misiones desde esa instalación.

Sin embargo, Estados Unidos ha dirigido operaciones desde la base de la Real Fuerza Aérea británica (RAF) Fairford en Gloucestershire.

Reino Unido no le ha dado permiso a Estados Unidos para ejecutar ataques desde la base Akrotiri, que el ejército británico tiene en Chipre.

*Con información de Ghoncheh Habibiazad, del Servicio Persa de la BBC, Jonathan Beale, periodista especializado en temas de defensa y la periodista Gabriela Pomeroy.

El Servicio Persa de la BBC es utilizado por 24 millones de personas en todo el mundo —la mayoría en Irán— a pesar de estar bloqueado e interferido sistemáticamente por las autoridades iraníes.