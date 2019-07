Abigail Disney: la "furia" de la rica heredera que visitó Disneylandia para comprobar las condiciones de trabajo de los empleados

Un empleado del parque de diversiones de Disney en California le envió un mensaje por Facebook a Abigail Disney, sobrina nieta de Walt Disney, en el que le hablaba de un tema nada feliz.

"No me conoces, pero de verdad necesitamos tu ayuda", le decía el trabajador, según contó Disney a Zainab Salbi, presentadora del podcast "Through her eyes", de Yahoo News, publicado en julio.

Se trataba de las malas condiciones de trabajo en el parque creado por la familia de Disney.

Aunque no trabaja en la compañía, Disney, quien es una activista muy crítica con las desigualdades económicas en EE.UU., visitó el parque en 2018 para comprobar las denuncias que había recibido.

Aunque en el podcast se dice que Disney fue "encubierta" al parque, Salbi aclaró este miércoles en su cuenta de Twitter que su entrevistada "nunca" había dicho que fuera de esa manera al lugar.

Según contó Disney a Salbi, los testimonios que escuchó la pusieron "furiosa".

The Walt Disney Company niega que mantenga a sus trabajadores en malas condiciones.

Buscar comida en la basura

Abigail Disney recordó en "Through her eyes" lo que supuestamente le contaron los empleados.

"Cada una de las personas con las que hablé me decía: 'No sé cómo puedo mantener esta cara de alegría y calidez cuando tengo que ir a casa y buscar comida en la basura de otras personas'", aseguró la millonaria.

Walt Disney fundó The Walt Disney Company junto a su hermano Roy, el abuelo de Abigail.

"Estaba tan furiosa cuando salí de ahí porque, ya sabes, mi abuelo (Roy Disney) me enseñó a venerar a esta gente que recibe los boletos, que sirve tu refresco", dijo.

"Estas personas son parte de la receta para el éxito", agregó.

"En una compañía (Disney) que nunca ha sido tan rentable, no hay excusa para que los trabajadores usen vales de comida, racionen su insulina...".

Actualmente el imperio de Disney posee canales de radio y televisión, parques de diversiones, estudios de cine y medios interactivos.

De acuerdo a Forbes, la compañía está valorada en US$238.000 millones y ocupa el puesto 27 en la lista de las empresas más grandes de EE.UU.

Silencio del CEO

Disney dijo a Salbi que le había enviado un correo electrónico a Rob Iger, actual director ejecutivo de Disney, hablándole sobre la supuesta situación de sus contratados, pero que no recibió respuesta.

"Bob debe entender que él es un empleado, al igual que las personas que sacan el chicle de la acera son empleados ", comentó Disney.

"Merecen la misma dignidad y derechos humanos que él tiene".

Bob Iger, director ejecutivo de Disney, no respondió el correo de Abigail Disney, según la heredera.

The Walt Disney Company envió este miércoles un comunicado a medios estadounidenses en el que rechaza las declaraciones de Abigail Disney y defiende sus políticas laborales.

"Generalmente evitamos comentar sobre reportes sin base como este, pero este es particularmente escandaloso y no lo dejaremos pasar", señala la empresa.

"Estamos totalmente en desacuerdo con esta caracterización de nuestros empleados y su experiencia en Disney".

El comunicado de la empresa tacha la entrevista de "una exageración grosera e injusta de los hechos que no solo es una tergiversación, sino también un insulto a los miles de empleados que forman parte de la comunidad de Disney".

"Nosotros nos esforzamos continuamente por mejorar la experiencia laboral de nuestros más de 200.000 empleados a través de una variedad de beneficios y programas que les brindan oportunidades, movilidad y bienestar", añade.

"En nuestros parques en Orlando y Anaheim, The Walt Disney Company actualmente paga a sus trabajadores un promedio de US$19,5 por hora, significativamente por encima del salario mínimo federal", asegura.

¿No es tan feliz el mundo de los parques de diversiones de Disney?

"Pero entendemos que los desafíos que enfrentan los trabajadores y las familias en 2019 son complejos y van más allá del cheque de pago", reconoce.

"Es por eso que brindamos una amplia gama de beneficios (...): desde el cuidado subsidiado de niños hasta políticas generosas de vacaciones, acceso a farmacias y clínicas, títulos universitarios gratuitos y programas de capacitación vocacional", detalla.

Activista

Abigail Disney es nieta de Roy O. Disney, hermano de Walt y cofundador de The Walt Disney Company.

Actualmente es directora y productora de cine. Además, es filántropa, activista, defensora de los derechos de la mujer y de la paz.

En junio, firmó una carta junto a otros 18 millonarios pertenecientes al 1% más rico de EE.UU. pidiendo a los candidatos a las elecciones de 2020 que crearan un impuesto a la riqueza.

En abril, publicó una columna en el periódico The Washington Post criticando las profundas diferencias salariales en el imperio Disney.

"Tenía que hablar sobre la indecencia de la paga del presidente ejecutivo (de Disney) Robert Iger. Según (la consultora) Equilar, Iger se llevó a casa más de US$65 millones en 2018. Eso es 1.424 veces el salario medio de un trabajador de Disney", escribió.

En abril Abigail Disney publicó una columna criticando la supuesta desigualdad salarial en The Walt Disney Company.

En una entrevista con la revista estadounidense New York, publicada en marzo, dijo que cuando era joven la "avergonzaba" la fortuna de su familia, por lo que se deshizo de parte de su herencia al cumplir la mayoría de edad.

Si bien se desconoce a cuánto asciende su patrimonio, Disney reveló que ha donado cerca de US$70 millones en los últimos 30 años.

En 2016, Abigail Disney fue una de los 50 millonarios que le escribieron al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, pidiéndole que les subiera los impuestos, ante el aumento de las desigualdades económicas.