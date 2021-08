Terremoto en Haití: ya son 1.297 los fallecidos y hay miles de heridos

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió el sábado el sur de Haití causando al menos 1.297 muertos y miles de heridos.

La oficina de Protección Civil de Haití actualizó la cifra de víctimas mortales el domingo por la tarde y señaló también que hay al menos 5.700 heridos, situación que ha desbordado los hospitales de las zonas afectadas.

Del total de fallecidos, gran parte se produjeron en el sur, según el informe de este organismo.

El terremoto, que también se sintió en República Dominicana y Cuba, ocurre pocos días antes de la posible llegada de la tormenta tropical Grace, que este domingo se convirtió en depresión tropical.

Según el reporte del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS, por su siglas en inglés), el epicentro del sismo, de 10 kilómetros de profundidad, se ubicó a unos 12 kilómetros de la ciudad de Saint-Louis du Sud.

Las autoridades locales reportaron daños estructurales en las ciudades Jérémie y Les Cayes, además de la capital, Puerto Príncipe.

Jérémie quedó incomunicada por carretera y su muelle resultó completamente destruido.

En Les Cayes varios edificios se habían derrumbado o sufrido daños importantes, de acuerdo a las autoridades, que dijeron que hay una operación de búsqueda de sobrevivientes. El terremoto se produjo alrededor de las 8:30 am hora local (12:30 GMT).

Ayuda internacional

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, señaló que la situación es "dramática" y añadió que el sismo provocó "varias pérdidas de vidas humanas y materiales" en varios departamentos del país. Foto: GETTY IMAGES

El primer ministro de Haití, Ariel Henry, le pidió a la población que no entre en pánico.

Henry declaró el estado de emergencia por un mes y pidió a la población que no entre en pánico.

"Lo más importante es recuperar el máximo número posible de sobrevivientes bajo los escombros", dijo el primer ministro.

"Sabemos que los hospitales locales, en especial el de Les Cayes, están sobrepasados por la cantidad de heridos".

En su cuenta de Twitter, el primer ministro hizo un llamado "al espíritu de solidaridad y compromiso de todos los haitianos" para afrontar "esta dramática situación que vivimos actualmente" a causa del terremoto que se registró este sábado. Foto: REUTERS

Henry compartió fotos aéreas de Les Cayes, ciudad que sobrevoló para tener una mejor idea de cómo canalizar las medidas de emergencia.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, autorizó una "respuesta inmediata" de ese país para ayudar a Haití.

Un equipo de expertos en desastres de EE.UU. se encuentra ya en el país caribeño para evaluar "los daños y necesidades" de la población.

Así lo anunció este sábado la administradora de la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos (Usaid, en inglés), Samantha Power, designada por Biden para coordinar la respuesta al sismo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también ordenó este sábado enviar todo el apoyo que se pueda a Haití. Foto: EPA

El presidente dominicano, Luis Abinader, cuyo país comparte con Haití la isla La Española, ofreció ayudar "dentro de sus posibilidades".

Organizaciones internacionales insistieron en la necesidad de instalar de forma "inmediata" albergues para socorrer a "muchas personas" que han perdido sus hogares.

Save the Children y Unicef destacan la especial vulnerabilidad de niños y adolescentes.

"Estamos profundamente entristecidos por la información sobre las víctimas y los daños causados por el terremoto en Haití", dijo Bruno Maes, el representante de Unicef en la nación caribeña, en un comunicado enviado a los medios.

"Unicef está trabajando con socios gubernamentales y no gubernamentales para suministrar apoyo a las comunidades afectadas. Expresamos nuestra solidaridad con familias y niños en estos momentos de dificultad".

Leila Bourahla, directora de la oficina en Haití de Save the Children, habló con The New York Times: "Está claro que esta es una emergencia humanitaria a gran escala".

La tenista Naomi Osaka anunció que donará todas sus ganancias del próximo torneo que disputará la semana que viene para los esfuerzos de recuperación en Haití, el país del que es originario su padre.

Edificios destruidos

Usuarios de redes sociales compartieron imágenes de edificios afectados por el sismo en la región norte del país. Foto: DJÚDO JAGUAR / EVN

Edificios destruidos en la localidad de Jérémie, en el sur de Haití, tras el fuerte terremoto.

"Muchas casas están destruidas, hay personas muertas y algunas en el hospital", le dijo Christella Saint Hilaire, que vive cerca del epicentro, a la agencia AFP.

La agencia Reuters reportó que la situación más difícil se dio en la ciudad de Les Cayes, donde residen 129.000 personas. Allí testigos señalaron el colapso de varios edificios, entre ellos un hotel.

"Igual o peor que 2010"

Milford Milo, habitante de Puerto Príncipe, le dijo a BBC Mundo, que la zona más afectada era sin duda el sur del país.

"En la capital no se presentaron daños, aunque hubo una ola de pánico que hizo que muchas personas salieran a las calles debido a lo que pasó hace 11 años", anotó Milo. Foto: GETTY IMAGES

En 2010 Haití fue víctima de un feroz terremoto que dejó cerca de 200.000 muertos y más de 300.000 heridos.

Y para Milo, este terremoto podría tener una dimensión similar.

"Lo que me cuentan las personas que viven allá es que hay muchos edificios colapsados y mucho caos. Estas son provincias donde las construcciones son mucho más frágiles que las que hay o había en la capital en 2010", señaló. Foto: REUTERS

El Sistema de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos emitió una advertencia de maremoto después del terremoto, levantándola poco después.

Profunda crisis

Este sismo se produce cuando Haití ya está sumido en una crisis política, humanitaria y de seguridad.

Ocurre además un mes después del asesinato del presidente Jovenel Moìse, mientras que zonas del país se enfrentan a un hambre creciente y los servicios de salud están colapsados por la pandemia de covid-19.

"¡Este país nunca encuentra un descanso! Cada año de mala gestión no dolió, pero los efectos acumulativos nos hicieron vulnerables a todo ", dijo el empresario haitiano Marc Alain Boucicault en Twitter.

"Va a llevar años arreglar las cosas ¡y ni siquiera hemos empezado!".