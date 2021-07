Protestas en Cuba: miles de cubanos salen a las calles en una inusual manifestación masiva al grito de "abajo la dictadura"

A gritos de "libertad", "abajo la dictadura" y "patria y vida" cientos de cubanos se lanzaron a las calles este domingo en varias provincias del país, en la mayor protesta ocurrida en la isla en los últimos 60 años y que está siendo reprimida en varios lugares.

Al extenderse la manifestación, el presidente Miguel Díaz-Canel convocó a los seguidores del gobierno a salir a las calles a "enfrentarlas" y varios videos en redes sociales y fotografías mostraron a militares y agentes de civil golpear a los manifestantes.

"Estamos convocando a todos los revolucionarios del país, a todos los comunistas, a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir estas provocaciones, hoy, desde ahora y en todos estos días", dijo el mandatario en un inusual mensaje que se trasmitió por todas las cadenas de radio y televisión de la isla.

A través de redes sociales, numerosos cubanos trasmitieron en vivo las marchas que se iniciaron en la ciudad de San Antonio de los Baños, en el suroeste de La Habana, y luego se extendió a otras, desde Santiago de Cuba, en el oriente, hasta Pinar del Río, en el occidente.

En las transmisiones se veía a un numeroso grupo de personas gritando consignas contra el gobierno, contra el presidente Díaz-Canel y pidiendo cambios.

Según contó Selvia, una de las manifestantes en San Antonio de los Baños, la protesta inicial fue organizada el sábado a través de las redes sociales para este domingo a las 11:30 AM (hora local).

"Nos reunimos frente a la plaza de la iglesia y seguimos toda una marcha por toda la Calle Real y seguimos hasta el gobierno y la policía", dijo en diálogo telefónico con BBC Mundo.

"Esto es por la libertad del pueblo, ya no aguantamos más. No tenemos miedo. Queremos un cambio, no queremos más dictadura", dijo.

Las manifestaciones tienen lugar en el peor momento de la pandemia en el país, con denuncias de centros de salud colapsados y tras meses de escasez de alimentos, medicinas y prácticamente todos los productos de primera necesidad.

Qué ha dicho el gobierno

BBC Mundo contactó con el Centro de Prensa Internacional, la única institución del gobierno autorizada a dar declaraciones a medios extranjeros para conocer su posición, pero no tuvo respuesta inmediata.

En la transmisión televisada Díaz-Canel dijo que en su gobierno estaban "dispuestos a todo y estaremos en la calle combatiendo".

"La orden de combate está dada: a la calle los revolucionarios", afirmó.

"Sabemos que en estos momentos hay masa revolucionaria en las calles haciendo frente a esto", dijo el mandatario, quien fue designado para el cargo en 2018 luego de que Raúl Castro anunciara que no continuaría en el poder. Foto: AFP

"No vamos a admitir que ningún contrarrevolucionario, ningún mercenario, ningún vendido al gobierno de EE.UU., vendido al imperio, recibiendo dinero de las agencias, dejándose llevar por todas estrategias de subversión ideológica van a crear desestabilización en nuestro país", agregó.

El gobierno cubano generalmente acusa a sus opositores de ser mercenarios o agentes al servicio de Estados Unidos.

Continúan las protestas en Cuba. Manifestantes vuelcan una patrulla. #SOSCuba pic.twitter.com/fX6Xt40vNL — Norges Rodríguez (@norges14) July 11, 2021

"Habrá una respuesta revolucionaria", dijo Díaz-Canel, a la vez que pidió a los "comunistas", enfrentar las protestas con "decisión, firmeza y valentía".

El llamado del presidente cubano provocó cuestionamientos entre opositores y en las redes sociales, quienes le señalaron de estar "llamando a una guerra civil".

"Qué irresponsabilidad... esto es el llamado a una guerra civil: ´La orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios´, amenaza Miguel Díaz-Canel", escribió en Twitter la reconocida opositora Yoani Sánchez.

Julie Chung, subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE.UU. dijo que su gobierno estaba "muy preocupado por los ´llamados a combatir´ en Cuba".

"Apoyamos el derecho a las protestas pacíficas del pueblo de Cuba. Llamamos a la calma y condenamos cualquier violencia", dijo en Twitter.

Las protestas

Según el sitio de investigación independiente cubano Inventario, se reportaron más de una veintena de focos de protestas por toda la isla. Los lugares donde se han registrado protestas según el sitio de investigación @inventario. Foto: Inventario

En La Habana, la capital del país, los manifestantes tomaron algunas de las principales avenidas a la vez que se enfrentaban o eran reprimidos por la policía.

"Hay mucha gente por Galeano y por Malecón. Han parado el tráfico y todo", contó vía telefónica a BBC Mundo Mairelis, desde Centro Habana.

Alejandro, uno de los que participó en la protesta en Pinar del Río, contó a BBC Mundo que decenas de personas se ubicaron frente a uno de los parques de la ciudad y luego marcharon por una calle principal.

"Vimos la protesta en San Antonio y la gente empezó a salir. Este es el día, ya no aguantamos más", dijo el joven vía telefónica.

"No hay comida, no hay medicinas, no hay libertad. No nos dejan vivir. Ya nos cansamos", agregó. Policías y agentes de civil reprimieron a manifestantes. Foto: AFP

Tres personas que participaron en la protesta en Pinar del Río, La Habana y San Antonio aseguraron a BBC Mundo que las manifestaciones habrían sido reprimidas por la policía.

"Mandaron a las tropas especiales, estaban dando palo duro en Galeano (una céntrica calle de La Habana)", contó Carlos Alberto, otro manifestante desde La Habana que asegura se retiró luego que se reprimiera la manifestación. Imágenes de policías haciendo frente a los manifestantes abundaron en las redes sociales. Foto: Facebook

Varios videos y fotos publicados en redes sociales también muestran lo que parecen ser agentes de tropas especializadas deteniendo a varios manifestantes.

En otras transmisiones en redes sociales se ve a un numeroso grupo de personas romper vidrieras y saquear algunas de las llamadas tiendas por moneda convertible (divisas extranjeras), que se han vuelto la única forma para muchos cubanos de acceder a productos de primera necesidad. La protesta es una de las mayores ocurridas en Cuba en los últimos 60 años. Foto: FACEBOOK/YOAN DE LA CRUZ

También hay reportes de que ha habido cortes intermitentes de internet en diversos lugares del país.

"Nos están quitando la conexión. No podemos ni hacer llamadas nacionales", dijo Selvia.

Cubanos residentes en otros países salieron también a las calles en apoyo a sus compatriotas y re reportaron manifestaciones en Miami, Nueva York, Madrid y ciudades de México. Foto: AFP

Contexto

Durante el fin de semana, las redes sociales de la isla se llenaron de mensajes bajo las etiquetas #SOSCuba y #SOSMatanzas para pedir ayuda ante la crítica situación con el coronavirus en la isla, donde, según las denuncias, muchos hospitales han colapsado ante el creciente número de casos.

BBC Mundo conversó en días anteriores con varios cubanos que aseguran que sus familiares murieron en sus casas sin recibir cuidados médicos o en los hospitales por carencias de medicamentos.

Con el turismo prácticamente paralizado, el coronavirus ha tenido un profundo impacto en la vida económica y social de la isla, a lo que se ha unido la emergencia de una creciente inflación, apagones, escasez de comida, medicamentos y productos básicos.

El gobierno cubano atribuye la situación al embargo de EE.UU. y ha cuestionado #SOSCuba y #SOSMatanzas como una "campaña mediática" para "sacar provecho" en una situación de crisis de salud.

Las redes sociales han servido en los últimos tiempos para que los cubanos expresen su malestar contra el gobierno.

Las protestas en Cuba son muy inusuales y, cuando ocurren, son reprimidas.

Antes de la de este domingo, la mayor manifestación que ocurrió en Cuba desde 1959 tuvo lugar en 1994 frente al Malecón de La Habana, pero se limitó a la capital y solo participaron algunos cientos de personas.