El día que la BBC informó que no había noticias

A los que se dedican al periodismo, cada vez les resulta más difícil recordar lo que es "un día lento" de noticias de verdad.

Internet y las nuevas tecnologías han convertido la actualidad en un producto instantáneo de consumo 24 horas al día, 7 días a la semana.

Ahora la información la llevamos con nosotros constantemente en nuestros teléfonos celulares.

Pero hace 91 años las cosas eran muy diferentes.

El 18 de abril de 1930, a las 20:45 horas, el presentador del boletín de noticias radial de la BBC dijo: "Buenas tardes. Hoy es Viernes Santo. No hay noticias".

Durante los siguientes 15 minutos, aquellos previstos para el segmento informativo, los oyentes escucharon un concierto de piano.

A continuación, la programación regresó a la retransmisión desde Londres de la representación de la ópera de Wagner "Parsifal".

"Es absolutamente fascinante", dijo en 2012 Helen Boaden, entonces directora de BBC News, al recordar el episodio durante un programa aniversario emitido por BBC Radio 4.

Para Boaden "esto no podría pasar hoy": "Vivimos en una era que algunos podrían catalogar como de demasiadas noticias. En tiempos de Twitter, la idea de que no haya ninguna noticia es simplemente absurdo". El programa oficial de transmisión de la BBC para aquel 18 de abril de 1930.

Pero ¿es cierto que ese día no había nada digno de informar?

Aniversario de "la" huelga

Boaden explicó: "El día sin noticias fue cuatro años después del final de la huelga general", cuando entre 1,5 y 1,75 millones de personas pararon las principales ciudades de Reino Unido, desde Londres hasta Glasgow.

Encabezada por mineros del carbón y secundada por trabajadores del transporte y la industria, esta huelga es considerado la primera y única general en la historia del país.

Boaden reconoció que en aquel entonces la BBC, que apenas tenía 8 años de existencia, mantenía un vínculo con el gobierno británico que no sería considerado imparcial bajo los estándares actuales.

"El gobierno no le decía a BBC News qué emitir, pero había una idea aceptada sobre lo que el público debería escuchar", explicó.

"Y obviamente en ese día, esa idea aceptada y convención implicaba que no había nada significativo que el público debía escuchar", puesto que el aniversario de la huelga no era un tema cómodo de recordar. A las 20:45 horas, el presentador de la BBC dijo: "Buenas tardes. Hoy es Viernes Santo. No hay noticias".

Además, en aquella época para los boletines informativos se dependía en gran medida de los cables de las agencias de noticias y de los anuncios gubernamentales.

Hoy en día la BBC tiene muchos más medios y personal que en 1930. También se tiene una noción diferente de lo que es noticia.

¿Se imaginan un día sin noticias?