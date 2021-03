Kamala Harris: Biden encarga a la vicepresidenta la crisis humanitaria desatada por la llegada de inmigrantes a la frontera con México

Joe Biden considera que se trata de "un trabajo duro" y asegura haber elegido a la "persona más cualificada para ejecutarlo": Kamala Harris.

El presidente estadounidense encargó este miércoles a su vicepresidenta hacerse cargo de la crisis humanitaria desatada por la llegada de inmigrantes a la frontera sur del país.

Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca se ha registrado un incremento notable en la llegada de nuevas personas, particularmente menores no acompañados, que están siendo recluidos en centros de detención para inmigrantes.

El antecesor de Biden, Donald Trump, fue duramente criticado por el trato que su gobierno dio a los menores migrantes que llegaban por la frontera sur, en especial por su política de separarlos de sus padres.

Desde enero, el gobierno de Biden revirtió la política de Trump de devolver en la frontera a los menores no acompañados y, en lugar de ello, ha optado por procesar su ingreso y buscarles un lugar con familias que los patrocinen en el país.

Pero los críticos de Biden dicen que así ha provocado un aumento de la migración ilegal.

Muchos de los que llegan a la frontera entre México y Estados Unidos huyen de la pobreza y de la violencia.

En febrero, los funcionarios de aduanas de Estados Unidos detuvieron a más de 100.000 personas a lo largo de la frontera sur, un aumento del 28% con respecto al mes anterior.

"Frenar la migración a la frontera sur"

Al anunciar el nombramiento de Harris como su zar de inmigración, Biden dijo a los periodistas y funcionarios de la Casa Blanca: "Ella es la persona más calificada para hacerlo, para liderar nuestros esfuerzos con México y el Triángulo Norte [Honduras, Guatemala y El Salvador], y los países que van a necesitar ayuda para frenar el movimiento de tanta gente, frenar la migración a nuestra frontera sur".

Biden dijo que el trabajo anterior de Harris como fiscal general de California la había preparado para liderar este nuevo esfuerzo, y agregó: "Cuando ella habla, habla por mí".

En respuesta, Harris dijo: "No hace falta decir que no será un trabajo fácil, pero es un trabajo importante".

Harris recibió de Biden un reto que puede catapultar o hundir su carrera política.

Muchos de los que llegan a la frontera de Estados Unidos vienen huyendo de la pobreza y la violencia en Centroamérica.

En una entrevista con la cadena CBS este miércoles, Harris dijo que era necesario "abordar las causas fundamentales... de lo que está sucediendo en el Triángulo del Norte".

Indicó que hay que gestionar la ayuda estadounidense de manera que contribuya al desarrollo de ese países para que también sea tratada la causa de por qué la gente está llegando.

Una cartera llena de oportunidades políticas y peligros

Análisis de Anthony Zurcher, reportero de la BBC en América del Norte

Durante los dos primeros meses del gobierno de Biden, la vicepresidenta Harris tenía el aspecto de una suplente presidencial, acompañaba a su jefe a eventos importantes pero nunca se convertía en el centro de atención por sí misma.

Eso acaba de cambiar.

Al ponerla a cargo de abordar la creciente crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México, Biden le ha dado a Harris una cartera significativa, llena de oportunidades políticas y de peligros.

Su desafío es demostrar que hay una manera de detener la marea de inmigrantes indocumentados que llegan a Estados Unidos desde Centroamérica sin recurrir a lo que los demócratas caracterizan como políticas draconianas de la administración Trump.

Si tiene éxito, Harris desactivará un tema que el Partido Republicano -y Donald Trump, en particular- ha utilizado como un arma política eficaz contra el Partido Demócrata y se ganará la gratitud de influyentes activistas de inmigración.

Si fracasa, las consecuencias políticas subsiguientes podrían descarrilar la presidencia de Biden y eclipsar todos sus logros iniciales.

Biden presumió de que Harris, como ex fiscal general de California, es la persona "más cualificada" para manejar los complejos desafíos políticos, logísticos y diplomáticos que presenta este tema de inmigración.

Harris ahora tiene la oportunidad de probarlo y pulir cualquier credencial presidencial futura en el camino.

Menores en centros de detención

A principios de esta semana, se divulgaron imágenes de un centro de detención en Texas que mostraban a menores agolpados en habitaciones atestadas y separadas por unas cortinas transparentes de plástico.

Dormían sobre delgados colchones en el suelo bajo mantas de aluminio.

Las imágenes de menores migrantes encerrados en un centro de detención atestado generaron dudas sobre la forma como el nuevo gobierno está gestionando la crisis migratoria.

Las fotografías procedían de un centro administrado por el gobierno federal en la ciudad de Donna (Texas), en la frontera entre Estados Unidos y México, con capacidad para albergar a 1.000 personas.

Las fotos, que se dice que fueron tomadas el fin de semana pasado, también suscitaron preocupación por las dudas sobre cuánto del distanciamiento social exigido para detener las pandemia de coronavirus se estaba manteniendo en ese centro.

Desde que Biden asumió la presidencia, no se ha permitido que los periodistas ingresen a los centros de detención aunque la Casa Blanca ha dicho que podrán hacerlo.

Este miércoles, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el gobierno está "comprometido con la transparencia y continuaremos trabajando con las agencias federales para crear vías para el acceso de los medios y hacer visible el interior de estas instalaciones".

"No somos colonia"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes que México vaya a incrementar el control migratorio sobre su frontera norte a cambio del préstamo de 2,7 millones de dosis de vacunas de AstraZeneca contra el covid-19 que obtendrá de Estados Unidos. FUENTE DE LA IMAGEN,GETTY IMAGES

AMLO rechazó la idea de que México vaya a aumentar su cooperación en temas migratorios con Estados Unidos a cambio del préstamo de las vacunas de AstraZeneca.

"No aceptamos nosotros visitas de supervisión. Si no somos colonia, no somos protectorado, México es un país independiente, soberano, libre", dijo AMLO durante su acostumbrada rueda de prensa matutina.

Ese mismo día, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la coordinadora de la Frontera Sur de la Casa Blanca, Roberta Jacobson, encabezaron una reunión en Ciudad de México para conversar sobre el tránsito migratorio desde Centroamérica, en particular de menores de edad no acompañados.

Ambos gobiernos acordaron buscar una "migración ordenada, segura y regular".