Pandora Papers: Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias y otras celebridades que aparecen en la investigación sobre paraísos fiscales

Los Pandora Papers, una filtración de casi 12 millones de documentos que revelan riqueza oculta, elusión fiscal y, en algunos casos, lavado de dinero, no solo salpica a empresarios, políticos y líderes mundiales, sino también a celebridades.

A las 300 figuras del sector público se suman cantantes como el español Julio Iglesias y la colombiana Shakira, o estrellas del fútbol como el argentino Ángel di María o el español Pep Guardiola.

Según la investigación, todos ellos son propietarios de compañías offshore, empresas radicadas en países distintos del domicilio fiscal de sus administradores, que son legales si el dueño las declara donde reside, pero que suelen usarse para "esconder dinero en efectivo o evitar impuestos", según los investigadores.

El trabajo periodístico, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y con la participación de más de 650 reporteros de distintos medios -entre ellos la BBC-, expone 12 millones de documentos de 14 empresas que trabajan en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá o Suiza, entre otros.

El ICIJ dijo que esta investigación está "abriendo una caja [de pandora] sobre muchas cosas".

Estas son algunas de las celebridades cuyos nombres aparecen en la investigación.

Julio Iglesias

Foto:

PARAS GRIFFIN/GETTY IMAGES

Según los Pandora Papers, el cantante español Julio Iglesias, de 78 años, tiene 20 sociedades en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes Británicas: 16 junto a su esposa, la holandesa Miranda Rijnsburger, y otras cuatro solo a su nombre.

La investigación también señala que el artista usó el dinero generado por cinco de esas compañías para comprar casas de lujo en Indian Creek, una isla al norte de Miami, conocida como el "búnker de los ricos" por ser un resort de multimillonarios en Estados Unidos.

Según datos del registro oficial del condado de Miami-Dade divulgados por los Pandora Papers, el valor actual de esas viviendas es de US$112 millones.

Además, según la investigación, el cantante usó otra de esas sociedades offshore para adquirir un avión privado y otras seis más para comprar propiedades valoradas en casi US$4 millones.

Todas están controladas por un fideicomiso - una institución que le permite controlar sus bienes en el extranjero -, el Julio Iglesias de la Cueva Revocable Trust, creado en 1995 en Islas Vírgenes Británicas.

El cantante no se ha pronunciado recientemente al respecto, pero en 2015 le dijo al periodista español Jordi Évole: "Nunca he dejado de pagar ni un puñetero impuesto en ningún lugar del mundo; donde canto, pago mis impuestos".

Según su representante, Juan Velasco, el músico no tiene domicilio fiscal en España desde 1978.

Shakira

Foto:

KEVIN WINTER/GETTY IMAGES

La cantante colombiana Shakira, de 44 años, es dueña de tres empresas offshore registradas en las Islas Vírgenes Británicas, según los Pandora Papers: Light Productions Limited, Light Tours Limited y Titania Management Inc.

Las tres compañías fueron inauguradas en abril de 2019, gestionadas por el despacho panameño OMC, mientras el Ministerio de Hacienda de España investigaba sus finanzas.

La cantante de "Hips Don't Lie", radicada en Barcelona (España) desde hace diez años, se enfrenta a una acusación de fraude fiscal que asciende a US$16,83 millones.

"El hecho de contar con sociedades en el extranjero se basa en una cuestión puramente operativa y comercial, y en ningún caso para disfrutar de ventaja o aprovechamiento fiscal alguno", dicen sus representantes legales.

Miguel Bosé

Foto:

ANGEL MANZANO/GETTY IMAGES

Según los Pandora Papers, el músico Miguel Bosé figura en los certificados de acciones de 2016 de una sociedad offshore creada en Suiza, Dartley Finance, a través de una entidad de banca privada, la Union Bancaire Privée (UBP) de Ginebra.

En esa época, el cantante residía en Panamá, adonde se mudó en 2014.

Dartley Finance fue creada en 2006 y sigue estando activa. Durante diez años, la compañía estuvo controlada por acciones al portador, pero este tipo de documentos fueron prohibidos en Panamá en 2015 por su práctica en la ocultación de bienes.

El despacho de abogados que gestiona el caso, Alemán Cordero Galindo y Lee (Alcogal), se habría visto obligado a partir de ese año a asignar los accionistas "reales" a los documentos vinculados a la empresa. El nombre de Miguel Bosé aparece reflejado solo desde 2016, explica el diario español "El País".

Bosé, de 65 años, nacido en Panamá y residente en México desde 2018, acumula problemas con la Agencia Tributaria en España, que revisa las cuentas de Costaguana SL, la empresa con la que el cantante gestiona sus intereses en España, por supuestas desgravaciones de impuestos.

La compañía fue fundada en marzo de 1984 con el nombre Miguel Bosé SA meses antes de que el cantante lanzara "Bandido", uno de sus discos de mayor éxito. Luego cambió su nombre a Costaguana SL.

Ni los abogados ni los representantes de Bosé respondieron a las preguntas de los medios españoles que participan en la investigación sobre estas cuestiones.

Elton John y Ringo Starr

Foto:

GETTY IMAGES/BBC MUNDO

El ícono del pop británico Elton John, de 74 años, uno de los promotores más importantes en la lucha contra el VIH/sida, tiene más de 12 compañías registradas en las Islas Vírgenes Británicas, de acuerdo con la investigación periodística.

Su esposo, David Furnish, es el director de todas ellas.

Otro conocido músico británico, el exbaterista de los Beatles Ringo Starr, de 81, también aparece en los Pandora Papers.

Richard Starkey?? (Ringo Starr) habría creado dos compañías en Bahamas que fueron usadas para adquirir propiedades inmobiliarias, entre ellas una "vivienda particular" en Los Ángeles.

También se le asocia con al menos cinco fideicomisos panameños: tres de ellos con seguros de vida para sus hijos y otro con ingresos por royalties y actuaciones en vivo.

Los representantes de los artistas británicos no contestaron a las preguntas del ICIJ.

Ángel Di María y Javier Mascherano Foto:

GETTY IMAGES/BBC MUNDO

Los futbolistas argentinos Ángel Di María, 33, y Javier Mascherano, 37 y ya retirado, también accedieron a paraísos fiscales, según los documentos de los Pandora Papers, revisados por La Nación, Infobae y elDiarioAR, los socios en Argentina del ICIJ.

Di María, quien actualmente juega para el Paris Saint-Germain, creó una compañía offshore en Panamá en 2009, una empresa de una sigla sin sede ni empleados vinculada a una cuenta bancaria en Suiza que maneja ingresos millonarios. Es lo que se conoce como una "sociedad pantalla".

Sunpex Corporation Inc canalizó ingresos publicitarios de marcas como Adidas y Coca-Cola y gestionó inversiones en activos financieros. Tiene un único accionista: Di María.

El futbolista habría manejado más de US$9 millones a través de esa sociedad para explotar sus derechos de imagen.

Di María reconoció en 2017 haber cometido un delito fiscal ante la Hacienda española por fondos manejados a través de Sunpex entre 2011 y 2013, y pagó una multa de más de US$2 millones.

Tras esa sentencia y su salida del Real Madrid, el futbolista siguió gestionando contratos publicitarios a través de la sociedad offshore, de acuerdo con la investigación.

"La sociedad siempre estuvo declarada en Inglaterra y en Francia. Es una estrategia totalmente legal", dijeron sus representantes al ICIJ sobre los países en los que Di María ha jugado desde su salida de España.

El entorno del jugador explicó que usó la empresa panameña por una "recomendación" que en 2009 le hizo su contable, y que el futbolista "no sabía que esa recomendación no era razonable para las autoridades españolas".

Por otra parte, el exfutbolista argentino Javier Mascherano, excapitán de la selección Argentina y del Barcelona, recurrió a sociedades offshore para invertir en el exterior, señala el informe.

El deportista tuvo dos sociedades en las Islas Vírgenes Británicas entre 2013 y 2016 con las que realizó inversiones inmobiliarias mientras vivía en España, según los Pandora Papers.

Pep Guardiola Foto:

MICHAEL REGAN/GETTY IMAGES

El ícono del Barcelona y actual técnico del Manchester City es otra de las figuras futbolísticas en los Pandora Papers.

Los documentos revelan que Guardiola fue titular de una cuenta en la entidad Banca Privada de Andorra (BPA) hasta 2012. Ese año se acogió a una amnistía fiscal aprobada por el gobierno de España para regularizar fondos en Andorra, otro paraíso fiscal.

"La amnistía fiscal resultó polémica porque permitió que muchos defraudadores blanquearan el dinero con un coste reducido", explica Jesús García Bueno, periodista de El País especializado en información judicial.

En total, Guardiola regularizó en 2012 más de medio millón de dólares. Hasta entonces, el exfutbolista de 50 años no había declarado ninguno de los fondos que tenía en la cuenta de Andorra.

Lluis Orobitg, representante del entrenador, dijo que Guardiola solo usó la cuenta de Andorra para ingresar el salario que percibió del club catarí Al Ahli, en el que estuvo entre 2003 y 2005.

Guardiola también consta en un documento del bufete Alcogal como apoderado de una sociedad panameña, Repox Investments, creada en 2007. Orobitg dijo que Repox nada tiene que ver con intereses económicos de Guardiola en Panamá y que esa sociedad no tuvo actividad.

El deportista no ha hecho declaraciones recientes pero en 2015 dijo en una entrevista lo siguiente: "He pagado mis impuestos desde el primer día hasta el último, cosa que muchos partidos políticos no pueden decir".

Claudia Schiffer

La supermodelo alemana Caudia Schiffer, de 51 años, es otra de las celebridades que figura en los Pandora Papers.

Schiffer aparece como beneficiaria de dos sociedades offshore: 51 Red Balloons Holdings Limited y el fideicomiso The Roxy Trust, creadas en las Islas Vírgenes Británicas, y de otras cuatro compañías más creadas en 2017.

El propósito de las empresas, según la investigación periodística, habría sido administrar los derechos de su marca comercial.

De acuerdo con los medios alemanes Westdeutscher Rundfunk y Süddeutsche Zeitung, la modelo figura en los documentos con su nombre de casada, Claudia De Vere Drummond.

Los Pandora Papers son una filtración de casi 12 millones de documentos y archivos que exponen la riqueza y los tratos secretos de los líderes mundiales, políticos y multimillonarios. Los datos fueron obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Washington DC y han dado lugar a una de las investigaciones mundiales más importantes de la historia. Más de 600 periodistas de 117 países han analizado las fortunas ocultas de algunas de las personas más poderosas del planeta. El programa de investigación de la BBC Panorama y The Guardian dirigieron la investigación en Reino Unido.