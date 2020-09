Estas son las 50 canciones icónicas que nadie jamás olvidará

Como la música juega un papel fundamental en los tratamientos para combatir esta enfermedad degenerativa, la BBC viene trabajando desde hace algunos años en el proyecto "Música y memoria", que busca conocer cuáles son las canciones que las personas "nunca olvidarán".

Hay canciones nos hacen vibrar de alegría y que nunca vamos a olvidar.

Este año, varios de los 42 idiomas que hacen parte del Servicio Mundial de la BBC escogieron 50 canciones icónicas que pueden, a juicio de nuestras audiencias, crear esa relación entre la memoria y la música.

Y las selecciones fueron subidas al portal del proyecto, al que puedes haciendo clic acá.

"Este equipo ha estado trabajando para ampliar su catálogo con temas internacionales. Ahora que el Servicio Mundial ha intervenido para llevar esta conversación a un viaje verdaderamente mundial, multilingüe y multicultural, esperamos que las listas de reproducción resultantes sean una fuente de inspiración", explica Peter Rippon, director del archivo de la BBC.

Para esta lista, BBC Mundo contó con la ayuda de sus lectores, a quienes le pedimos que nos contaran cuál es esa canción que siempre iba a estar con ellos hasta el último de sus recuerdos.

Después de recibir más de 1.500 sugerencias, estás fueron las 50 canciones que más se repitieron en el conteo.

Las 50 canciones escogidas por los lectores de BBC Mundo

No Año Canción Autor País

1. 1975 Bohemian Rhapsody Queen Reino Unido

2. 1971 Imagine John Lennon Reino Unido

3. 1966 Gracias a la vida Violeta Parra Chile

4. 1975 Wish You Were Here Pink Floyd Reino Unido

5. 1966 El cóndor pasa Daniel Alomía Robles Perú

6. 1969 My Way Frank Sinatra Estados Unidos

7. 1971 Stairway to Heaven Led Zeppelin Reino Unido

8. 1982 Para vivir Pablo Milanés Cuba

9. 1962 Los sabanales Calixto Ochoa Colombia

10. 1978 I Will Survive Gloria Gaynor EE.UU.

11. 2004 Mr. Brightside The Killers Reino Unido

12. 2001 Color esperanza Diego Torres Argentina

13. 1969 Hey Jude The Beatles Reino Unido

14. 1950 La flor de la canela Chabuca Granda Perú

15. 1977 How Deep is Your Love Bee Gees Australia

16. 1993 Los caminos de la vida Omar Geles Colombia

17. 1962 Garota de Ipanema Vinícius y Jobim Brasil

18. 1984 Amor Eterno Juan Gabriel México

19. 1978 Ojalá Silvio Rodríguez Cuba

20. 1969 Mediterráneo Joan Manuel Serrat España

21. 1978 Love is the air John Paul Young Australia

22. 1988 De música ligera Soda Stereo Argentina

23. 1993 La vida es un carnaval Celia Cruz Cuba

24. 1947 Ojos azules Los Uros del Titicaca Bolivia

25. 1988 Don't worry, be happy Bobby McFerrin EE.UU.

26. 1969 Space Oddity David Bowie Reino Unido

27. 1969 Georgia of my Mind Ray Charles EE.UU.

28. 1968 La vida sigue igual Julio Iglesias España

29. 1969 Te recuerdo Amanda Víctor Jara Chile

30. 1947 Piensa en mí Chavela Vargas Costa Rica/México

31. 1969 El triste José José México

32. 1973 Time in a Bottle Jim Croce EE.UU.

33. 1968 Porque yo te amo Sandro de América Argentina

34. 1991 La bilirrubina Juan Luis Guerra Rep. Domicana

35. 1972 Un beso y una flor Nino Bravo España

36. 1962 Los ejes de mi carreta Atahualpa Yupanqui Argentina

37. 1973 Eres tu Mocedades España

38. 2000 Chan Chan Buena Vista Social Club Cuba

39. 1991 No sé tú Luis Miguel México

40. 2011 Te quiero Ricardo Arjona Guatemala

41. 1986 El baile de los que sobran Los Prisioneros Chile

42. 1960 Je ne regrette rien Edith Piaf Francia

43. 1980 Caballo viejo Simón Díaz Venezuela

44. 2011 Latinoamérica Calle 13 Puerto Rico

45. 1957 Nuestro Juramento Julio Jaramillo Ecuador

46. 1978 Pedro Navaja Ruben Blades Panamá

47. 2004 Gasolina Daddy Yankee Puerto Rico

48. 2000 Vuelvo Inti Illimani Chile

49 1985 Tengo derecho a ser feliz José Luis Rodríguez Venezuela

50. 1995 La tierra del olvido Carlos Vives Colombia