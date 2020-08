¿Quién ha sido el mejor líder en la historia del mundo?

¿Cuál, de la larga lista de líderes del mundo, podría ser declarado como el mejor de todos? ¿Qué factores serían importantes?

Hay veces que los líderes se destacan por detalles discretos.

Isabel Bowes-Lyon, la madre de la actual reina de Inglaterra, por ejemplo, le infundía tanto valor y esperanza a la nación durante la Segunda Guerra Mundial que Adolfo Hitler la describió como "la mujer más peligrosa de Europa".

Comportamientos como su negativa a huir con sus dos hijas, como habían hecho muchos otros miembros de la realeza europea y a pesar de que en Londres llovían bombas alemanas, inspiraban a sus súbditos.

"Las chicas no se irán a menos que yo lo haga. No me iré a menos que el rey lo haga. Y el rey no se irá bajo ninguna circunstancia".

Isabel Bowes-Lyon, la Reina Madre