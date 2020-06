Pau Donés: ¿Quién es la Flaca que inspiró el gran éxito del vocalista de Jarabe de Palo?

"La Flaca" nace de una breve pero intensa historia de amor, fraguada entre bailes en La Habana e inmortalizada en un poema que llevaría al estrellato al cantautor Pau Donés y su grupo, Jarabe de Palo.

El nombre de ese hit musical que dio título a su primer disco de estudio en 1996 se convirtió en tendencia mundial este martes en redes sociales, tras la noticia de la muerte del artista español a los 53 años por un cáncer.

Después de que su familia confirmara el fallecimiento de Donés, ciudadanos de todo el mundo le rindieron homenaje recordando sus versos, compartiendo sus ritmos, cumpliendo así con uno de los deseos expresados por Donés antes de morir: que su música perdure.

Verso a verso, en BBC Mundo explicamos quién es la Flaca, la cubana de la que todos oímos hablar sin conocer su nombre real.

En la vida conocí mujer igual a la Flaca / coral negro de la Habana / tremendísima mulata

Una imagen se le quedó grabada a Pau Donés y a sus amigos en su primera noche en La Habana, cuando decidieron entregarse a la vibrante escena nocturna del icónico Malecón.

El productor musical Fernando de France, que entonces estaba ayudando a que Donés consiguiera un contrato con Virgin, compró varios billetes a Cuba y le propuso al cantante y otros amigos grabar imágenes allí para hacer un videoclip de "El lado oscuro", según explicó en una entrevista con el diario español ABC.

Era 1995.

"Nos fuimos de fiesta a 1830, una discoteca al aire libre en El Malecón que allí todos conocen como La Tasca. Tomamos unos mojitos y cuando nos marchábamos entró en el local una mujer de belleza impresionante, con un vestido de gasa roja semitransparente", revelaba el propio cantante en su libro autobiográfico "50 Palos... y sigo soñando".

Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa / Y en la cara dos soles que sin palabras hablan

"A la mañana siguiente había que ponerse a trabajar, no estaba la cosa para empezar a perder días por noches. Durante esa semana estuvimos buscando una modelo para el videoclip, vimos a muchas chicas estupendas, pero en la cabeza de todos había solo una, la chica del vestido rojo que encontramos el primer día en La Tasca", recordaba Donés en su libro.

Se llamaba Alsoris Guzmán.

"Y allí que fuimos cada noche hasta que por fin la encontramos. Una diosa, eso es lo que era. Nos acercamos y le contamos nuestros planes: necesitábamos una modelo para un videoclip y pensábamos que ella era la ideal. Y sin más prolegómenos, Alsoris aceptó". Pau Donés falleció este martes.

Al día siguiente, según contó de su puño y letra Donés, la joven recogió sus cosas en su casa y se instaló con el equipo en su hotel, compartiendo habitación con Eva Nielsen, entonces ayudante de dirección, y posteriormente con él.

La lluvia impidió que grabaran las imágenes que querían pero Alsoris, cuenta Donés en su libro, les permitió "descubrir (...) esa Cuba que no sale en los catálogos de las agencias de viajes".

La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña / Y cuando cae la noche baja a bailar a La Tasca/ Y bailar y bailar, y tomar y tomar / Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda

"Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana, de esa tremenda mulatona", contó el artista.

Al momento de regresar a España, la noche antes de que el grupo saliera a celebrar, Donés se confesó ante su musa: "Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo. Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo: 'Ven, Pablito'".

La historia, no obstante, terminó en un abrazo. Y en el poema que llevó a la canción.

"Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta que relataba lo que había sentido por esa mujer durante esas dos increíbles semanas en La Habana. Copié la poesía en otra hoja y la guardé en un sobre".

Ese fue su regalo de despedida antes de partir a España, según explicó el cantante. Donés publicó un libro autobiográfico al cumplir los 50, titulado: "50 Palos... y sigo soñando".

Desde entonces, nunca volvieron a hablar, reveló la propia Alsoris Guzmán en entrevistas recientes que concedió a diversos medios españoles.

La Flaca es también cantante y acabó radicada en Milán (Italia), desde donde este martes se pronunció por la muerte de Donés.

"Siento mucho su muerte, tanto… Me da mucha pena", dijo a la revista española Vanitatis, de El Confidencial.

En sus redes sociales, Guzmán ha mostrado algunas de sus actuaciones, si bien en diversas entrevistas lamenta que ha tenido una carrera complicada y explicó que la compagina con otros trabajos.

En Cuba, dejó a su madre y a sus dos hermanas, quienes le preocupan especialmente en tiempos de coronavirus, ya que "temía que la sanidad cubana no pudiera controlar la pandemia", informó Vanitatis.

Hablando de su rol en la canción de Donés con otros medios, Guzmán explicó que se enteró del éxito que había tenido por su hermana, que por entonces vivía en Madrid y empezó a escuchar el tema "en todas partes".

Y recordaba lo vivido ligeramente diferente a él... Como con el beso que tanto anhelaba Donés.

Por un beso de la flaca daría lo que fuera / Por un beso de ella, aunque sólo uno fuera

"Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa", comentó Guzmán al diario El Mundo.

En su muro de Facebook este martes se encontraban varias referencias a su rol en el éxito que dio la vuelta al mundo.

"Mereces como musa el mismo respeto que él como compositor. Sin ella Pau Donés nunca hubiese sido lo que fue", decía uno de los comentarios.

"Alguien tendrá que reivindicarle".

De momento, este martes su nombre entró en la lista de los términos más buscados en algunos países de Latinoamérica.