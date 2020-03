"Aún no puedo besar a mi hija": Cómo es parir teniendo coronavirus

Coronavirus en Italia: la dura realidad de dar a luz cuando se tiene covid-19. "Aún no he podido darle un besito a mi hija ni oler su perfume: con mascarilla no es posible. El olor de los recién nacidos siempre es especial, echo de menos el de mi hija".