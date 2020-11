Muere Maradona: "Me cortaron las piernas" y otras 5 frases memorables del astro argentino

Diego Armando Maradona, que murió este miércoles a los 60 años, fue un genio dentro de la cancha, pero también protagonizó titulares de prensa de medio mundo con sus declaraciones explosivas.

El astro del fútbol falleció en Buenos Aires estando convaleciente de una operación de cráneo que le fue realizada un par de semanas atrás.

En BBC Mundo recordamos algunas de las frases más famosas de un personaje legendario del deporte, que dejó huella tanto dentro como fuera de los campos de fútbol.

"Me cortaron las piernas"

Tal vez la más famosa frase de Maradona fue la que pronunció en medio del Mundial de Estados Unidos de 1994, cuando fue suspendido del torneo tras dar positivo en una prueba antidoping: "No me drogué. Me cortaron las piernas", declaró el 10.

La expresión se colaría después en el habla cotidiana de los argentinos.

Maradona el 10 de noviembre de 2001 en su partido de despedida.

"La pelota no se mancha"

Esta famosa frase, que se convirtió casi en un lema de su vida, la pronunció durante su partido de despedida, que se realizó en el estadio La Bombonera, casa del club Boca Juniors, donde terminó sus años de futbolista el 10 de noviembre de 2001.

Después del partido, y con la camiseta azul y dorada, dijo ante la multitud que llenaba el estadio aquella tarde: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Yo me equivoqué y pagué. Pero la pelota no se mancha".

"Fue con la mano de Dios"

Fue el 22 de junio de 1986. Cuartos de final del Mundial de México. Maradona brillaba como ningún otro jugador en las canchas mexicanas.

El rival: Inglaterra.

El partido: uno de los más recordados de la historia del fútbol especialmente por dos jugadas suyas.

La primera ocurrió en el minuto 6 del segundo tiempo. Maradona elude a varios rivales, intenta pasársela a su compañero Jorge Valdano, pero el defensa Hodge la rechaza con dirección hacia su portero, Peter Shilton. Cuando el arquero está a punto de agarrar la pelota, Maradona salta y toca el balón sutilmente con la mano. "Fue con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios".

A pesar del reclamo de los ingleses, el árbitro tunecino Ali Bin Nasser validó el gol.

El partido continuó. En el minuto 10 del segundo tiempo, Maradona volvió a agarrar la pelota y eludió a seis rivales y marcó el segundo gol. A esta anotación se la llamó el "gol del siglo".

Cuando los periodistas le preguntaron al astro argentino si el primer gol había sido con la mano, su respuesta quedó en la historia:

"Lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la mano de Dios".

"Pasman, vos también la tenés adentro"

Las frases explosivas de Maradona no se limitan a cuando era jugador.

Para el tramo final de las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, Julio Grondona, el entonces mandamás de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), decidió que la mejor opción para dirigir a la selección era Maradona.

Fue una clasificación sufrida, que solo se logró después de un épico partido contra Uruguay en la última fecha, el 14 de octubre de 2009. Maradona fue técnico de Argentina entre 2009 y 2010.

Las críticas de los periodistas habían sido implacables por la forma en que había jugado la albiceleste y Maradona estaba listo para devolver algunos favores en la rueda de prensa tras el partido.

"Al que no creía, a los que no creyeron, con el perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser (nunca) en mi vida. ¿Eh? ¿Ustedes me trataron como me trataron? Sigan mamando", dijo eufórico y con lenguaje desbocado.

Pero entonces llegó el turno para preguntar del periodista Juan Carlos Pasman, quien también había hecho reparos a la gestión del astro argentino. Y entonces fue cuando Maradona le dedicó un capítulo aparte.

"Vos también, Pasman. Vos también la tenés adentro".

Fue tanto el impacto de la frase, que el propio periodista publicó luego un libro con el título "La tenés adentro". Genio dentro y afuera de la cancha, Maradona falleció este miércoles en Buenos Aires.

"Fue como robarle la billetera a los ingleses"

Como la gran estrella que fue, Maradona también escribió sus memorias. El libro se llamó "Yo soy el Diego".

En el libro se refiere, por supuesto, a aquel famoso encuentro frente a los ingleses, que tenía un contexto político previo: la guerra de Malvinas/Falklands, que enfrentó a Argentina con Reino Unido por el control de las islas del mismo nombre, en abril de 1982.

En el conflicto murieron cerca de 650 argentinos.

En el libro, Maradona confiesa que efectivamente anotó el gol con la mano, pero hizo una aclaración.

"A veces siento que me gustó más el primero, el de la mano. Ahora sí puedo contar lo que en aquel momento no podía, lo que en aquel momento definí como la mano de Dios. Qué mano de Dios, ¡fue la mano de Diego! Y fue como robarle la billetera a los ingleses, también", escribió.

Y en otra ocasión, aceptó que ese partido había sido especial desde el minuto 1.

"Cuando saltó la bolilla de Inglaterra, era inevitable no pensar en los chicos de Malvinas". Maradona sonríe. Un hombre que fue polémico fuera de la cancha.

"Se le escapó la tortuga"

Una frase que ha llegado lejos en las calles de Argentina.

El astro argentino la pronunció después de que conociera una curiosa noticia.

En 1993, se dijo que el embajador de EE.UU. en Argentina estaba buscando una tortuga que se le había perdido a su hijo de 11 años.

En el operativo estuvo involucrada la policía de inteligencia argentina.

Por supuesto, Maradona no perdió oportunidad de comentar la situación, que incluso fue recogida en los diarios del país.

Cuando le preguntaron sobre el caso, expresó:

"Se le escapó la tortuga. No se puede escapar una tortuga, hermano. Hacen 100 metros en 15 días".

La frase ahora la usan muchos argentinos para describir a personas que reaccionan lento ante una situación.