4 claves sobre lo que está pasando en Torre Pacheco, la ciudad española en la que grupos de ultraderecha persiguieron a migrantes norteafricanos

"Por la noche la gente tiene miedo, los niños no se sienten seguros en casa".

"Yo llevo viviendo aquí 25 años y nunca he tenido problemas con mis vecinos, que son muy amables y simpáticos", relata Moreno a BBC Mundo. Los que están protagonizando los altercados, dice, vienen de fuera.

Allí les esperaban grupos de chavales magrebíes o de segunda generación que les plantaron cara.

Los disturbios se han saldado, por el momento, con al menos cinco heridos y ocho detenidos, aunque la situación sigue siendo muy volátil y podría prolongarse durante los próximos días, en los que los grupos de ultraderecha han convocado más acciones.

Torre Pacheco tiene unos 40.000 habitantes, un tercio de ellos inmigrantes. La población ha aumentado rápidamente en los últimos años debido al auge de la agricultura intensiva, en la que trabajan muchos de los vecinos que origen extranjero.

1. El detonante

En el origen de estas acciones violentas está la brutal agresión el pasado 9 de julio a un anciano de Torre Pacheco por parte de un grupo de jóvenes.

La víctima, que se ha dado a conocer tan solo como Domingo, paseaba a primera hora de la mañana, como cada día, hasta el cementerio, cuando se cruzó con tres jóvenes: uno que estaba con un móvil, otro que gritaba cosas "en un idioma extranjero" y un tercero que se abalanzó sobre él y comenzó a pegarle.

Todo sucedió muy rápido, según contó en su denuncia. El hombre, de 68 años, asegura que no se acuerda de mucho.

Alejandro Martinez Velez/Europa Press via Getty Images El líder de Vox, Santiago Abascal, en una rueda de prensa con la imagen del anciano agredido de fondo.

No intentaron robarle, por lo que se cree que el objetivo de la agresión podía ser simplemente grabarlo para subirlo a las redes sociales, señala el diario regional La Opinión de Murcia.

La imagen del hombre tras la golpiza generó una gran conmoción.

El incidente fue utilizado entonces por grupos de ultraderecha en redes sociales para azuzar el odio contra la población de origen marroquí, viralizando videos de otras agresiones que hacían pasar por la sufrida por el vecino de Torre Pacheco -el propio Domingo ha confirmado que no se trata de él-, e incluso compartiendo imágenes y datos personales de cinco hombres a los que identificaban, sin ningún tipo de pruebas, como los supuestos agresores.

Varios grupos fueron formándose en redes como Telegram, donde el canal ultra "Deport Them Now Spain" convocó una "cacería" los días 15, 16 y 17 de julio para dar con los autores de la agresión, "reunirlos con Alá" y, si otros marroquíes no colaboraban con la identificación de los agresores, aseguraban, "ellos se convertirán automáticamente en culpables y pagarán por lo ocurrido", según informó el portal de noticia Eldiario.es.

Formaciones de ultraderecha como el partido Vox vinculan desde hace años la delincuencia con la inmigración.

Su líder, Santiago Abascal, compartía en sus redes sociales este sábado, cuando ya habían empezado los episodios de violencia en Torre Pacheco pero sin mencionarlos explícitamente, un video en el que aseguraba que "España padece una invasión migratoria brutal" que "nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad".

Delante de una pintura que parecía reflejar una escena de una batalla de la Reconquista española, Abascal aseguraba que las dos principales formaciones políticas de España, el Partido Socialista (PSOE, actualmente en el gobierno) y el Partido Popular (PP), "son los responsables de todas las violencias" y exigía "deportaciones inmediatas".

2. Persecuciones xenófobas

En repulsa a la agresión sufrida por Domingo, el alcalde convocó el pasado viernes una concentración en la Plaza del Ayuntamiento con el lema "Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia", a la que asistieron cientos de vecinos, entre ellos también muchos de origen magrebí como Nabil Moreno, que llevan muchos años viviendo en la zona.

La manifestación fue pacífica y sin incidentes, pero al final de la tarde empezaron los disturbios.

Decenas de jóvenes radicales, algunos de ellos oriundos de Torre Pacheco, pero muchos venidos de otras provincias limítrofes o de otras partes de España, se lanzaron a la búsqueda de los posibles agresores al grito de "moros hijos de puta", "viva Franco" o "a vuestro país".

Olmo Blanco/Getty Images Los grupos ultras llamaron a nuevas convocatorias para los próximos 15, 16 y 17 de julio.

Durante la noche del viernes y del sábado, grupos de radicales atacaron vehículos y comercios de vecinos de origen magrebí, también a algunos periodistas, quemaron contenedores de basura y lanzaron piedras y botellas.

"Estamos hartos de la delincuencia, yo el primero, pero no podemos atajarla con violencia", señaló este fin de semana el alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, del conservador Partido Popular, en la cuenta de X del ayuntamiento.

Los disturbios más violentos se produjeron en el barrio de San Antonio, donde la mayor parte de la población es migrante, y donde grupos de jóvenes marroquíes encapuchados y también armados los estaban esperando.

Las imágenes de los enfrentamientos que los vecinos han colgado en las redes sociales muestran la violencia de las agresiones, muchas de ellas aleatorias, con víctimas que simplemente se cruzaban en su camino.

Las fuerzas de seguridad -Guardia Civil y Policía Local- se veían a ratos desbordadas por los incidentes, aunque lograron cada noche separar a los bandos y evitar una escalada mayor.

El domingo las entradas de la localidad fueron blindadas por la Guardia Civil, que impidió el acceso al centro de grupos de fuera que venían a causar disturbios, y que disolvió a los grupos de jóvenes marroquíes que encontraba por la calle para evitar nuevos enfrentamientos.

Fuera del centro del pueblo, un grupo de violentos logró asaltar, sin embargo, un restaurante de kebab. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran como varios encapuchados entran a la fuerza y en pocos segundos destrozan el local ante sus aterrorizados trabajadores.

3. Tensión política

Hasta el momento se han realizado ocho detenciones, dos de ellas de personas relacionadas con la agresión a Domingo, informó el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, en una entrevista con la Cadena Ser.

El ministro vinculó esas "cacerías" de inmigrantes "con los discursos de Vox" que criminalizan a los migrantes.

"No sé si traemos crispación o no, pero antes la crispación que la paz de los cementerios, antes la crispación que los españoles callados ante la inmigración ilegal, ante las violaciones, ante los robos, ante los machetazos. Si decir la verdad trae crispación, pues habrá crispación", afirmó este lunes el líder de Vox.

Olmo Blanco/Getty Images Algunos han visto en el mitin que el presidente de Vox en la región de Murcia dio este fin de semana en Torre Pacheco un intento de azuzar la tensión xenófoba.

Días antes de que se iniciaran los disturbios de Torre Pacheco, la diputada del partido de ultraderecha Rocío de Meer defendió la expulsión de "millones de inmigrantes" si no se "adaptan" a la cultura española, sin distinguir entre migrantes legales o ilegales, de primera o segunda generación o si han cometido delito alguno.

En pleno fin de semana de disturbios, el líder de Vox en la región de Murcia, José Ángel Antelo, se desplazó el sábado a Torre Pacheco para hablar de las medidas de su partido ante la inmigración ilegal en un acto llamado "Defiéndete de la inseguridad".

Antelo ha sido denunciado ante la Fiscalía por un supuesto delito de odio por el PSOE de Murcia, mientras que el partido de izquierda Podemos ha dicho que hará lo propio con Santiago Abascal.

Aupados por las políticas de Donald Trump en Estados Unidos, "Vox está en su momento y aprovecha cualquier cosa, cualquier incidente, para ir con toda la artillería pesada", señala a BBC Mundo Elisa Reche, directora de Eldiario.es en la Región de Murcia.

Con este tipo de discursos, la periodista teme que a partir de ahora se pueda empezar a normalizar "esa violencia más extrema, más explícita y racista" que se ha desencadenado en Torre Pacheco.

Vox fue la formación más votada en la localidad en las últimas elecciones legislativas de 2019, llevándose más del 38% de los sufragios. También fue el partido que se llevó más apoyos en la región de Murcia, donde obtuvo más del 28% de las papeletas.

4. Jóvenes desarraigados

Torre Pacheco cuenta con una población que supera los 40.000 habitantes, pero hace solo un par de décadas apenas eran 15.000.

El aumento de los cultivos de regadío en esta árida región, propiciados por el trasvase de agua entre el caudaloso río Tajo y el río Segura hace 45 años, ha generado una próspera huerta que requiere de una abundante mano de obra para recoger los cultivos.

La gran mayoría de esos puestos de trabajo, que muchos españoles no quieren, los han ocupado inmigrantes, en su enorme mayoría procedentes del Magreb, la región que ocupa el noroeste de África.

Reuters La agricultura murciana depende de la mano de obra migrante.

Allí trabajan muchos migrantes regularizados, algunos que llevan décadas en España, pero también otros que no cuentan con papeles y que viven en la marginación.

"El pueblo necesita migrantes y nosotros necesitamos a ese pueblo porque es donde tenemos trabajo, nuestra vida, nuestro futuro. Este país nos ha ofrecido lo que no nos dio nuestro país, así que no vamos a morder la mano que nos dio el pan", argumenta Nabil Moreno.

Él lleva más de 25 años en España, un país que califica de "muy abierto y muy amable", y donde ha formado una familia.

Sin embargo, Moreno ya vivió otro momento de tensión en el año 2000, cuando los disturbios racistas en el pueblo de El Ejido, en la provincia andaluza de Almería, tras el asesinato de tres vecinos, pusieron en tensión a gran parte de las comunidades de origen magrebí en el país.

Para Nabil Moreno, sin embargo, el problema no está en los migrantes que acaban de llegar, "sino en los jóvenes nacidos aquí, que se sienten abandonados, no se identifican ni como españoles ni como marroquíes".

Algunos chavales de esa segunda generación se han vuelto conflictivos, según Moreno.

Muchos son "ninis", vocablo que en España se utiliza para designar a jóvenes que ni trabajan ni estudian.

"Están 24 horas en la calle, así que, normalmente, están buscando conflictos. Sienten el racismo, les dicen que se vayan a su país pero cuando van de vacaciones a Marruecos los tratan como inmigrantes y muchos no hablan árabe. Son jóvenes que están muy enfadados, son muy rebeldes, es muy difícil calmarles, porque el odio que tienen dentro no es de ahora, viene de muchos años", señala el presidente de la comunidad musulmana de Torre Pacheco.

