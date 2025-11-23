Ya está en marcha el plan de contingencia por el retorno de más de 3.000 autos desde Chile

La Coordinación Argentina del Sistema Integrado Cristo Redentor activó el operativo de refuerzo en alta montaña. Con el objetivo de agilizar el regreso de los miles de viajeros que salieron hacia Chile por el fin de semana largo, las autoridades argentinas desplegaron personal y medios en todo el corredor internacional.

El esfuerzo operativo se enfoca en el complejo Roque Carranza, en Horcones, el punto de control migratorio y aduanero del lado argentino. Esta medida busca evitar las demoras que se registraron en el sentido contrario durante la salida masiva de argentinos en el Complejo Los Libertadores.

Gendarmería Nacional confirmó el inicio de las maniobras operativas en conjunto con la Comisaría 23 de la Policía de Mendoza, la ANSV (Agencia Nacional de Seguridad Vial) y la GUM LH Uspallata. El control se centra en el turismo interno y el regreso de los automovilistas provenientes de Chile.

La Coordinación Argentina prioriza la atención durante el domingo 23 y lunes 24 de noviembre, días cuando se espera el regreso masivo de mendocinos y el resto de los viajeros.

Ocho cabinas para autos particulares.

Tres cabinas destinadas a ómnibus.

La dotación completa de funcionarios de Migraciones, AFIP y Gendarmería, garantizando una atención ágil.

El antecedente de la salida: más de 12.000 cruces

El plan de contingencia responde al intenso flujo registrado durante el inicio del feriado largo. Los datos oficiales confirman que un total de 12.846 personas cruzaron a Chile entre el jueves 20 y el viernes 21 de noviembre.

El egreso se realizó en:

3.113 autos particulares.

88 ómnibus que salieron del país.

La jornada del jueves 20 de noviembre marcó la primera alta demanda, cuando 5.039 personas salieron en 1.398 autos y 24 ómnibus. El flujo se intensificó el viernes 21 de noviembre, día en que 7.807 personas egresaron impulsadas por 1.715 autos y 64 ómnibus, viajeros que buscaron aprovechar el día no laborable.

El refuerzo en Horcones busca garantizar la capacidad operativa del complejo para el alto número de micros y autos particulares que ahora vuelven a cruzar la frontera.