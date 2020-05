¡Sorpresa! Estos son los próximos juegos que estrenará Electronic Arts

Electronic Arts confirmó cuáles serán sus planes hasta marzo de 2021. La empresa confirmó que tiene 14 juegos en desarrollo para lanzar durante durante los próximos meses, varios de los cuales llegarán también a Nintendo Switch.

Más allá de las franquicias deportivas de todos los años (Madden, FIFA, NHL y NBA), se le suman los títulos ya presentados (como la remasterización de Command and Conquer, el juego para realidad virtual de Medal of Honor, y el nuevo Plants vs. Zombies para celulares), y ahora EA anunció mucho más.

Noticias Relacionadas Videojuegos: cuatro virus mortales que podés combatir sin salir de tu casa

Se vienen cuatro nuevos proyectos independientes bajo el sello EA Partners. Además llegará una nueva remasterización sobre la trilogía de Mass Effect.

También se rumorea sobre un segundo juego para celulares, que de acuerdo a recientes filtraciones sería una versión de Skate 3.

Pero eso no es todo. Electronic Arts confirmó que algunos de los títulos incluirán una actualización gratuita para nueva generación. El primer ejemplo llegó en la transmisión Inside Xbox, donde se anunció que Madden NFL 21 será compatible con Smart Delivery, la función que permite descargar el juego en Xbox One y Xbox Series X.

Recordemos que ya fue confirmado el evento EA Play de este año para el 11 de junio próximo, así que habrá que esperar para tener confirmaciones oficiales.