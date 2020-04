Sigue la cuerentena, pero llega un juegazo gratis para tu teléfono

Hitman GO va a tener nuestra cabeza ocupada. Al igual que numerosas compañías de videojuegos, Square Enix también ha iniciado una campaña para motivar a los jugadores a quedarse en casa. Es por eso que la firma ofrece el título Hitman GO de manera gratuita, tanto en los dispositivos iOS como Android. Su precio habitual es de unos 7 dólares, pero los jugadores interesados pueden hacerse de manera gratuita con el título tanto en Google Play como en App Store.

Hitman GO, gratis en nuestros teléfonos

Hitman GO es un juego de estrategia y puzles que está basado en el universo de Hitman. Controlando al Agente 47, los jugadores tendrán que desplazarse cuidadosamente por un mapa dividido en casillas, intentando evitar enemigos y cumpliendo con los diferentes objetivos que nos propone el juego a través de sus más de 60 niveles. Tendremos que pensar muy bien nuestros movimientos, eligiendo las armas y las herramientas más apropiadas para avanzar sin que los guardias nos descubran: desde disfraces a rifles francotiradores, todo estará a nuestra disposición para que nuestra misión como asesinos se cumpla con éxito.

El juego se localiza en la saga spin-off para móviles que Square Enix puso en marcha, enfocada para este mercado. Bajo la marca "GO", la compañía también ha brindado juegos como Lara Croft GO o Deux Ex GO. El planteamiento de estos títulos era tomar a los protagonistas de sus diferentes propiedades y adaptarlos a este formato de juegos de tablero. Finalmente, en el año 2018, Square Enix decidió abandonar esta iniciativa: "Es una lástima ver cómo nuestros juegos únicamente son disfrutados por una pequeña fracción del público debido a su precio", lamentaba la compañía en referencia al mercado premium de los juegos para móviles.

Descrito como un juego de estrategia por turnos y puzles, a medida que movemos al Agente 47 por este tablero, los enemigos y objetivos se desplazarán a su vez. De esta forma, tendremos que fijarnos muy bien en sus patrones de movimientos para encontrar la mejor manera de alcanzar nuestros objetivos o impedir que nos atrapen.