La espectacular jugada en Call Of Duty War Zone que recorre el mundo

Call of Duty: Warzone es uno de los juegos de moda desde su publicación hace tan solo unas semanas como una interesante propuesta free to play de Call of Duty, ofreciéndonos un modo Battle Royale realmente sólido cargado de buenas ideas y de un diseño de un mapa muy inspirado.

La última curiosidad que nos deja el juego es un divertido vídeo en el que podemos ver cómo el equipo de un usuario de Reddit, RoobinKrumpa, gana una partida de una forma de lo más curiosa, que no ha sido otra que encerrar a sus enemigos para que no pudieran escapar de la zona de gas tóxico que, poco a poco, va acabando con nuestra vida.

Para poder encerrarlos ni más ni menos que en un bunker y que no tengan escapatoria, RoobinKrumpa y sus amigos deciden utilizar un todoterreno que aparcan justo frente a la puerta del bunker, impidiendo que esta se abra y provocando que sus rivales se queden encerrados muriendo poco a poco por culpa del gas que va ocupando todo el mapa.

Más de 50 millones de jugadores para estrenar la Temporada 3

Call of Duty: Warzone se estrenó como parte de los contenidos de la Temporada 2 de Modern Warfare (aunque es un juego gratuito que se puede disfrutar de forma independiente) y recientemente ha recibido nuevo contenido gracias a la Temporada 3 del juego, como armas con silenciador o nuevas skins entre otras muchas cosas.

Gracias a este nuevo contenido y a su gran momento desde su lanzamiento, Warzone logró superar el pasado fin de semana la barrera de los 50 millones de jugadores, un hito que ha logrado tan solo un mes después de su lanzamiento el pasado mes de marzo.