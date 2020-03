Videojuegos: cuatro virus mortales que podés combatir sin salir de tu casa

"Al analizar la mayoría de los juegos que existen,

uno podría pensar que lo único que les interesa a los jugadores

es salvar al mundo". Trent Polack, desarrollador de videojuegos.

Las pandemias azotando al mundo ha sido una temática visitada ampliamente dentro de los que podríamos llamar la industria del entretenimiento. Tanto la literatura, como el cine y los videojuegos -con sus títulos de catástrofes o historias post apocalípticas-, han generado en el imaginario cultural un espacio para la recreación y el esparcimiento. Ahora, en momentos donde el mundo asiste a una pandemia de carácter mundial, vemos como la realidad se asemeja mucho a esas ficciones.

Pero la gran diferencia hoy en día, como experiencia individual, la terminan dando los videojuegos. El gran éxito de ventas, a diferencia de las demás ramas del entretenimiento, se basa en que el espectador es partícipe activo de la acción, la cual le implica un pleno sentido.

A partir de esto podríamos preguntarnos: ¿por qué existen tantos videojuegos que tratan sobre la necesidad de salvar el mundo?, ¿qué hicieron en realidad estos jugadores que les genera tanta satisfacción para pasar horas jugando?

Un mundo post apocalíptico según la visión del juego "The Last of Us".

En el momento que se les da a los jugadores la dimensión épica de salvar al planeta, el objetivo les permite satisfacer sus fantasías de poder. Es decir, esas sensación que produce en las personas mantener el control sobre una situación determinada.

Para que uno experimente verdadero sentido no es necesario contribuir a algo que tenga valor real. Que cumplir una misión en pos de salvar a la humanidad no tenga valor en la realidad, no significa que carezca de sentido. No estamos hablamos de valor concreto o real que pudiera tener salvar vidas en el contexto de un juego, sino de la sensación de bienestar que se obtiene al perseguir una meta concreta.

Estas son claramente las lógicas que maneja la industria de los videojuegos a la hora de generar un compromiso con la acción (misión) de cada jugador. Son historias que les permiten conectar su juego individual con un objetivo mayor y los contextos interactivos despiertan sensaciones de asombro y curiosidad. El resultado: logran un compromiso pleno, un esfuerzo que los jugadores llevan adelante durante días, meses e incluso años. Nueva York tras la epidemia en "Tom Clancy's The Division".

Ahora, repasamos cuatro clásicos que supieron, desde visiones completamente distintas, abordar la temática del fin del mundo y su lucha por salvar a la humanidad de pandemias y virus mortales.

Tom Clancy's The Division

Un juego que nos presenta un panorama devastador. El sistema mundial está al borde del colapso cuando se disipa un agente tóxico producto de un ataque terrorista. Este "veneno verde" o "gripe del dólar" es una versión modificada de la viruela que se impregna en una gran cantidad de billetes durante un Black Friday en Nueva York, matando a gran cantidad de personas.

A partir de este contexto se activa "La División", un grupo secreto creado por el gobierno norteamericano que tendrán como objetivo detener a los responsables de este ataque e impedir la propagación del virus.

En su primer entrega de 2016, el virus azotó la ciudad de Nueva York y luego se extendió de forma global en su próxima entrega de 2018.

Tom Clancy's The Division: videojuego perteneciente al género de multijugador en línea, en tercera persona, de disparos táctico y rol de acción desarrollado por la empresa Ubisoft. Disponible para PlayStation 4, Xbox One, y PC.

The Last of Us

En el año 2013 se desata una pandemia a nivel mundial ocasionada por la mutación de una cepa del hongo Cordyceps, que al infectar a los humanos los convierte en criaturas caníbales. Más de la mitad de la población mundial ha muerto o mutado a causa de estas esporas o sus efectos (la mordida de un infectado).

Los supervivientes se encuentran refugiados en zonas de extrema cuarentena custodiadas por militares. Pero ni siquiera en esta situación de emergencia mundial la humanidad consigue unirse en un objetivo común: una facción bautizada como los "luciérnaga" luchan para lograr encontrar sobrevivientes y una cura para la pandemia. Otros, los "cazadores" se dedican a asesinar supervivientes para quedarse con sus bienes.

Un mundo apocalíptico en el que tanto los infectados como un grupo de supervivientes son el enemigo a enfrentar para conseguir los escasos recursos y poder seguir manteniéndose con vida.

The Last of Us: videojuego de acción-aventura y supervivencia de terror desarrollado en 2013 por Naughty Dog para la consola PlayStation 3.

Resident Evil

En 1996 se lanzó una de las franquicias más importantes de la historia de los videojuegos. Resident Evil (cuyo título original en Japón fue Biohazard: peligro biológico) fue el primer juego catalogado como survival horror, donde hay que enfrentar diferentes monstruos y zombies para alcanzar el objetivo.

El jugador controla a uno de los agentes del Equipo Alpha, encargado de investigar los asesinatos caníbales de de Racoon City. Una investigación posterior revelará que la Corporación Umbrella, la farmacéutica más poderosa del mundo, ha estado experimentando en un agente biológico llamado Virus T (Virus Tyrant). El virus es extremadamente contagioso, matando a quien se infecta y transformándolo en un zombie.

Resident Evil: videojuego de acción, sigilo y terror en tercera persona anunciado en 1996 y desarrollado por Capcom. En 2002, se hizo una versión para Nintendo GameCube con nuevos gráficos, actuaciones de voz e importantes cambios en la jugabilidad. En 2009 se hizo otra adaptación, pero esta vez para Wii. En 2015 salió a la venta una nueva versión remasterizada para PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One y PC.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Pero si hablamos de armas virales no podemos dejar pasar al famosos FoxDie, que hizo su aparición en la saga Metal Gear Solid.

Se trata de un retrovirus creado por el Pentágono que ataca y mata a personas específicas. El microorganismo que se transmite por el aire. Tiene un portador, que es el “origen” del virus y lo transmite a todo aquel con el que entra en contacto. Luego, si las enzimas específicas de este virus reconocen fragmentos de ADN determinado, los cuales fueron establecidos de antemano, se produce la activación del mismo.

Luego de los eventos ocurridos en Metal Gear Solid y Metal Gear Solid 2, la versión modificada de FoxDie pierde la capacidad de reconocer un objetivo lo que lo vuelve un arma biológica incontrolable que pone en peligro a la humanidad.

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots: videojuego de acción y sigilo en tercera persona anunciado en marzo de 2005 y desarrollado por Konami. Disponible en PlayStation 3.