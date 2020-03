Espectacular: ¿Qué trae la actualización del videojuego del momento?

Una de las reglas del género de los battle royale que Activision tendrá que seguir a rajatabla para impulsar la ya muy alta popularidad del juego tiene que ver con una óptima adaptación de su propuesta al modelo de juegos como servicio, lo cual pasa, entre otras cosas, por lanzar frecuentes actualizaciones para el juego que intenten ajustar su experiencia y ampliar el contenido que ofrece Call of Duty: Warzone.

Sin ir más lejos, hoy hemos sabido, gracias a la web oficial de Infinity Ward, que Call of Duty: Warzone ha recibido su parche 1.18 con el que la compañía busca reequilibrar el contenido que podremos encontrarnos dentro del videojuego. La actualización en sí ocupará 15GB en PC y 11,9GB en PS4 y Xbox One y, a continuación, pasamos a presentaros unas notas detalladas de la misma para que podás comprobar con nuestros propios ojos qué cambios han llegado a Call of Duty: Warzone con ella.

Notas del parche 1.18 de Call of Duty: Warzone

Cambios generales

Cuatro nuevas armas pueden ser encontradas por el suelo y en las cajas de suministros: Escopeta 725, Carabina MK2, EBR-14 y .50 GS

Los jugadores que se desconecten al haber sido tumbados en combate soltarán sus objetos al salir de la partida

Se ha corregido un bug que provocaba que la animación que surgía al ponerse la máscara antigás bloqueaba la posibilidad de abrir el paracaídas

Se ha modificado el poder de las escopetas para impedir que estas pudieran acabar de un solo disparo con un jugador que llevara la armadura completa

Se han añadido esquemas de control específicos para Call of Duty: Warzone para aquellos jugadores que utilicen un mando

Botín

Los jugadores ya no podrán acumular varios kits de autorreanimación

Los jugadores que se encuentren en modo espectador seguirán recibiendo una parte del dinero obtenida a través de los contratos, salvo que esta quedará capada al 40% del total

Cambios para prevenir un glitch que provocaba que un jugador pudiera quedarse atascado al interactuar con un helicóptero o con un contrato de reconocimiento

Battle Royale

Se ha corregido un bug que permitía al jugador equipar dos escudos al tener dos camuflajes diferentes

Ahora los elementos que seleccionemos en la estación de suministros se resaltará de forma más llamativa

Se ha corregido un bug que provocaba que los jugadores no recibieran un banner de aviso en la pantalla cuando un aliado utilizara una racha de bajas

Ahora las balas que impacten en nosotros no nos reducirán la armadura si llevamos un escudo equipado

Ahora la cuenta atrás que aparecía cuando un jugador hacía volar un dron fuera de su alcance no solo se escuchará, sino que aparecerá reflejada en pantalla

Se han corregido o eliminado varios exploits (glitches que un jugador podía utilizar para ganar una ventaja injusta en las partidas)

Se ha corregido un bug que provocaba que el círculo se cerrara en partes no accesibles del mapa de Call of Duty: Warzone

Los jugadores sumarán una baja si aquellos rivales que han abatido se desconectan mientras están tumbados esperando a que alguien les reviva

Se ha reducido la cantidad de dinero que se recibe al abortar un contrato

Se ha aumentado el coste de la entrega de armamento en la estación de suministros de 6.000$ a 8.000$