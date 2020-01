PlayStation 5: precio, novedades y fecha de lanzamiento

La nueva generación de consolas llegará en 2020, y en esta nota nos preparamos con todo lo que hay que saber sobre la próxima máquina de Sony. Después del éxito que ha conseguido PS4 en todo el mundo (la consola ha vendido más de 106 millones de unidades y es la más vendida de su generación, con un 52% del mercado) nos morimos de ganas de saber qué ofrecerá la próxima PlayStation.

Recopilamos los datos confirmados de PS5, tanto las características técnicas como los primeros juegos de la consola, y algunos otros aspectos que quedan por confirmar, como el precio de PlayStation 5, pero que los analistas han adelantado, basados en la situación del mercado, el precio de las consolas anteriores y la competencia de Xbox Series X por parte de Microsoft y Nintendo Switch.

Nombre y logo de PS5

Por el momento es el último dato confirmado que tenemos por parte de Sony. En el CES 2020 celebrado en Las Vegas se ha mostrado por primera vez el logo definitivo de la consola, que continúa la línea de los dos modelos anteriores. La compañía japonesa también ha sido conservadora con el nombre de la consola de nueva generación; como habíamos anticipado, se llamará PlayStation 5, y el nombre aparecerá abreviado como PS5. Aquí se puede ver el símbolo de la máquina, comparado con los de las generaciones anteriores.

Quizá más importante que conocer el símbolo de la consola y su nombre definitivo, sea escuchar las declaraciones de Jim Ryan, presidente de Sony Interactive Entertainment (SIE), acerca del motivo por el que se ha elegido. "Es importante dar una sensación de consistencia entre productos de la marca PlayStation. Es algo importante para cualquiera que vea [el logo] para inmediatamente pensar, ‘Es PlayStation.’ Hay más de 100 millones de usuarios de PlayStation 4. Hay una comunidad ahí. Tenemos la obligación de mantenerles felices, interesados y absorbidos."

Estas declaraciones estuvieron acompañadas de algo aún más prometedor. Según Jim Ryan, Todavía quedan más elementos únicos de PlayStation 5 por venir que la separarán de consolas anteriores. Las ‘mayores diferencias’ todavía estan por anunciar".

Diseño de la consola

Por ahora no se conoce cómo será el diseño final de PlayStation 5, pero ya se han filtrado las imágenes del kit de desarrollo, que puede dar una idea acerca del tamaño, los puertos de conexión y la refrigeración de la máquina. Se trata de una arquitectura bastante innovadora, con una parte superior en V con ranuras de ventilación, para evitar que PS5 sea tan ruidosa como la consola anterior y que no se recaliente.

El kit de desarrollo de PS5 cuenta con 6 puertos USB y lector de discos. La pantalla digital de la parte derecha muestra la dirección IP de la máquina y otros datos de red.

Nosotros apostamos por una arquitectura externa mucho más conservadora, que recuerde la línea de PS4 o el modelo Slim de PS3. De hecho, en los modelos anteriores de PlayStation ya se observan notables diferencias entre los "dev kit" (consolas que utilizan los estudios de desarrollo para testear los juegos en estados intermedios) y los modelos definitivos. A continuación, un render no oficial que se acerca mucho más a lo que podría ser el diseño final de la consola.

Características técnicas

Aquí dejamos las especificaciones técnicas de PS5 confirmadas por Sony. Se trata de un listado muy general, en que no tenemos pistas sobre la capacidad del disco duro de PS5, las dimensiones y el peso de la consola, o el sistema de refrigeración que utilizará. Sin embargo, su arquitectura ya indica en qué línea se ha trabajado; es una máquina pensada para aligerar las cargas y tratar de evitar cuellos de botella en el tráfico de la información, lo que permite juegos más espectaculares, con una mayor carga gráfica y sin necesidad de esperas.

En cuanto a la CPU, PS5 tendrá un procesador de ocho núcleos basado en la arquitectura Zen 2 de 7 nanómetros de AMD, y GPU (unidad de proceso gráfica) basada en la arquitectura AMD Radeon RDNA Navi. Esta arquitectura permite iluminación por ray tracing (trazado de rayos) por hardware.

La consola contará con un disco duro de estado sólido SSD que aligerará los tiempos de carga. Para que nos hagamos una idea, se trata de reducir hasta 10 veces el tiempo que emplea PS4 PRO en un juego como Marvel´s Spider-Man.

La máxima carga gráfica que soportará la consola serán juegos en resolución 8K con una tasa de frames de 120 FPS. El estándar que cabe esperar son juegos en resolución 4K nativa (esto es, sin reescalado) con 60 FPS.

Mandos de PS5: Dualshock 5

Los nuevos mandos de PS5 tendrán un diseño similar al de las consolas actuales, pero con funciones revolucionarias en el interior. En primer lugar, la desaparición de la vibración tal y como se había incorporado hasta ahora, para, en su lugar, incorporar vibración háptica. ¿Y esto qué significa? Pues que los mandos de control de PlayStation 5 serán capaces de enviar información diferente al jugador, dependiendo de lo que ocurra en el juego. Hasta ahora, daba igual que recibiésemos un disparo, que nuestro vehículo chocase o que apareciese un enemigo gigante; el mando sólo era capaz de vibrar. Ahora "sentiremos" el movimiento, profundizando en la línea que Nintendo Switch ha iniciado con la vibración HD.

La segunda novedad es que los gatillos L2 y R2 serán "adaptativos". ¿Y cómo se traduce? Pues en que los desarrolladores podrán programar la resistencia que ofrecen a las pulsaciones. Es decir, no será lo mismo apretar el botón R2 para disparar un arma que para tensar la cuerda de un arco o acelerar mientras estamos pilotando un coche.

De nuevo se trata de mandos inalámbricos, con un peso ligeramente superior al actual Dual Shock, y una batería de mayor duración. En PS5, los mandos de control se cargarán a través de una conexión USB tipo C, como la que utilizan los móviles más modernos. Respecto al mando actual de PS4, se ha filtrado que desaparecerá la barra de luz, y se conservará una pantalla táctil. Los mandos de PS5 podrían incorporar micrófono compatible con un asistente por voz, como Siri (Apple), Cortana (Microsoft) o Alexa (Amazon).

Por supuesto, el Dual Shock 5 conserva una de las incorporaciones que más éxito han tenido en la presente generación: el botón share que nos permite compartir imágenes y vídeos de nuestros juegos a través de las redes sociales.

Retrocompatibilidad de PlayStation 5 con PS4, PS3, PS2 y PlayStation

La retrocompatibilidad de PS5 (es decir, que podamos jugar a los títulos de las consolas anteriores en la nueva máquina) es uno de los principales baluartes de la máquina. En la generación actual, Microsoft se metió a la comunidad en el bolsillo con la retrocompatibilidad de Xbox One; bastaba con introducir el disco, esperar a que se descargase la rom del juego y disfrutarlo en nuestra consola (con mejoras en la resolución y la tasa de FPS si jugamos en Xbox One X). No se trata de una compatibilidad "directa" sino de una "emulación" de las máquinas anteriores.

En Sony han patentado un sistema de "remastering by emulation" que recuerda al de la máquina rival. Esto es, PS5 no contará con un lector y procesador igual al de las anteriores PlayStation, sino que emulará estos sistemas (en el caso de PS3 es particularmente difícil, ya que tenía una arquitectura complicada, basada en el chip Cell). De este modo, puede introducir mejoras en la ejecución de los juegos, como la resolución 4K o 8K, aumento o más estabilidad en la tasa de frames por segundo, efectos de sonido 3D, reducción de los tiempos de carga...

Se trata de un sistema que permite que la CPU de la nueva consola sea capaz de "interpretar" la unidad central de las máquinas anteriores. El autor del desarrollo ha sido Mark Cerny, el arquitecto que diseñó la estructura de PS4, y en la patente, que se ha archivado bajo el número 2019-503013 se explica brevemente en qué consiste. PS5 sería capaz de imitar el comportamiento de las consolas anteriores, de modo que la información que llega a los diferentes procesadores se devuelve como respuesta a las "llamadas" de los juegos. El procesador es capaz de detectar las necesidades de cada aplicación y comportarse como si se tratase del "cerebro" original de cada máquina, engañando al software.

Blu-Ray UHD 4K

La propia Sony ha confirmado que PS5 contará con un lector Blu-Ray 4K. Esto es, será capaz de reproducir discos multimedia con resolución 4K HDR (como actualmente hacen Xbox One X y Xbox One S). Los discos UHD que es capaz de leer PS5 alcanzarán una capacidad máxima de hasta 100 GB en 4 capas. Para que nos hagamos una idea, los discos de PS4 tienen dos capas y alcanzan los 50 GB (aunque después de las actualizaciones haya títulos como Red Dead Redemption 2 o Call of Duty Modern Warfare que superan los 120 GB en nuestro disco duro).

Fecha de lanzamiento de PlayStation 5

Por una parte, tenemos los datos confirmados por Sony, que indican que PS5 se pondrá a la venta en Navidades de 2020 (es decir, en la temporada de ventas navideñas, que comienza unas semanas antes). En cuanto al día específico, podemos tener en cuenta cuándo se han puesto a la venta las máquinas anteriores. Es casi seguro que estará a la venta antes del Black Friday, que tendrá lugar el próximo 27 de noviembre, y que se lanzará un viernes, para aprovechar el impulso de ventas del fin de semana.