Energía|
Venoil Energía: crecimiento, seguridad y continuidad laboral como pilares de su modelo de gestión
El crecimiento de Venoil Energía se ha construido sobre una forma de operar que prioriza las personas, la seguridad y el medio ambiente.
El crecimiento de Venoil Energía se ha construido sobre una forma de operar que prioriza las personas, la seguridad y el medio ambiente, en el marco de una gestión eficiente de excelencia operativa.
Cada incorporación de nuevas operaciones representa un compromiso y una oportunidad para replicar nuestro modelo y ADN, que garantiza el mantenimiento de las fuentes de trabajo, respetando la continuidad laboral de las personas que forman parte de cada proyecto.
Hoy nos encontramos a la espera de que la provincia de Mendoza autorice la prórroga de las concesiones del área Malargue, requisito que una vez cumplido, nos permitirá tomar el área, priorizando la continuidad laboral de las personas.
La confianza que la Provincia de Mendoza continúa depositando en Venoil Energía representa un reconocimiento que valoramos profundamente. Al mismo tiempo, nos impulsa a elevar nuestros estándares, nos desafía a seguir creciendo e invirtiendo de manera sostenible y a fortalecer permanentemente nuestra gestión, con foco en la excelencia operativa, la seguridad, la innovación y el cuidado de las personas.