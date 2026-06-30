Venoil Energía: crecimiento, seguridad y continuidad laboral como pilares de su modelo de gestión

El crecimiento de Venoil Energía se ha construido sobre una forma de operar que prioriza las personas, la seguridad y el medio ambiente.

El crecimiento de Venoil Energía se ha construido sobre una forma de operar que prioriza las personas, la seguridad y el medio ambiente, en el marco de una gestión eficiente de excelencia operativa.

Cada incorporación de nuevas operaciones representa un compromiso y una oportunidad para replicar nuestro modelo y ADN, que garantiza el mantenimiento de las fuentes de trabajo, respetando la continuidad laboral de las personas que forman parte de cada proyecto.

Hoy nos encontramos a la espera de que la provincia de Mendoza autorice la prórroga de las concesiones del área Malargue, requisito que una vez cumplido, nos permitirá tomar el área, priorizando la continuidad laboral de las personas.