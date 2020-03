Desayuno Real: "La foto en la cama con bata es un tema superficial"

Esta mañana, después de una noche repleta de emociones, Mayra Tous (representante de Tupungato) y María Eugenia Serrani (Tunuyán) electas como Reina y Virreina Nacional de la Vendimia amanecieron en el hotel cinco estrellas Park Hyatt Mendoza.

Las reinas junto a Mariana Juri.

Como siempre las reinas desayunan con la prensa y comparten todos los pormenores de la elección, la fiesta y demás. Pero, lo atípico este año fue que ambas decidieron brindar la entrevista en la terraza del hotel obviando la tradicional foto en bata y en la cama de la suite presidencial. Al parecer y según contaron las protagonistas de esta Vendimia, la decisión fue de las dos: "Fuimos consultadas y así lo decidimos", dijo Mayra.

Escuchamos algunas opiniones al respecto y les propusimos a Mayra y a Eugenia, Reina y Virreina Nacional de la Vendimia cambiar la foto del primer día de reinas.

Desayunaron y saludaron a algunos turistas que nos visitan.

Tenemos nueva foto de reina. pic.twitter.com/Q1dvBwopjy — Mariana Juri (@mariana_juri) March 8, 2020

Mayra Tous, nuestra Reina Nacional de la Vendimia, es periodista y se encuentra a pocas materias de la Licenciatura en Comunicación Social. Pero la Reina Nacional de la Vendimia este año se dedicará única y exclusivamente a su reinado, mientras que María Eugenia Serrani -la virreina- continuará con los estudio de medicina. “Creo que puedo hacer las dos cosas a la vez”, manifestó.

Ambas comparten su amor por el Valle de Uco y manifiestan el deseo de volver. “Yo soy muy pueblerina. Amo Tupungato”, dijo Mayra, a lo que María Eugenia sumó: “Cuesta mucho salir de esos lugares”.

Aquí desayunaron las reinas con la prensa local.

Lograron romper esa foto de la que tanto se habló: sin bata ni cama. ¿Decidieron ustedes obviar esta fotografía?

Mayra Tous: Desde un principio las 17 candidatas hablamos del tema. Decidimos que la reina y virreina iban a obviar esta fotografía. En esta ocasión nos pareció que no tenía sentido que se haga esta fotografía. Nosotras tenemos proyectos, tenemos ideas y la foto en la cama con bata es un tema superficial. De hecho propusimos sentarnos en la mesa así como estamos ahora y tener una charla distendida, con ropa cómoda, básicamente fue una decisión conjunta.

Las Reinas le dieron la bienvenida a los turistas @ParkHyatt_Mza @mdzol pic.twitter.com/N2uF7dIWVR — MDZ Sociales (@mdz_sociales) March 8, 2020

¿Están de acuerdo con cambiar el título de Reina Nacional de la Vendimia a Embajadora?

Mayra Tous: Justamente lo hablamos con Eugenia. La palabra reina tiene una connotación cultural en nuestra provincia, pero más allá de eso podemos llamarla como nosotros queremos: reina, representante, embajadora, es lo mismo. No va a cambiar el modelo, lo que es importante acá es que se focalice en trabajar la persona.

Siempre dije que la Reina de la Vendimia debía ser una figura cultural y turística. Como la llamen es indiferente.

¿Cuál es el proyecto que tienen para cambiar el rol de la reina?

María Eugenía Serrani: Yo creo que todo tiene su tiempo.

Mayra Tous: Ayer hablamos con la Ministra de Cultura y Turismo y le dijimos que ella puede contar con nosotras para lo que sea, porque estamos dispuestas a trabajar en conjunto. No solamente nosotras dos, sino todas las reinas departamentales. Todas tenemos proyectos y todas queremos cosas diferentes. El equipo que formamos no solamente ayuda a cada uno de los departamentos sino a toda la provincia.

El título que nos pongan no cambia el mensaje ni el trabajo que vamos a realizar.

María Eugenia Serrani: Desde adentro nosotras dos vamos a cambiar nuestro rol, porque no somos ni seremos un adorno. Queremos involucrarnos en proyectos, siempre acompañadas. Tenemos voz y tenemos que aprovecharla. Las reinas junto a los turistas del hotel.

Además nos dimos cuenta que está muy dividido el público de la Vendimia. No hay mucho público joven. Tenemos el apoyo de los niños que nos ven como las princesas de Disney y después tenemos el público más grande que nos sigue acompañando y que ha vivido Vendimia desde que eran chicos, pero hemos notado el desinterés de los jóvenes. Están siendo desatendidos. Tenemos que hacer algo para que sientan la Fiesta Nacional de la Vendimia como un atractivo. Creo que nosotras nos dimos cuenta porque tenemos amigos que por primera vez vivieron la Fiesta desde adentro. Tenemos qué pensar cómo incentivar a los jóvenes para que se sumen a la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Mayra Tous: Hay falta de cultura, de educación cultural. Yo misma me di cuenta que había muchas cosas que no sabía de mi departamento y me sentí muy mal por eso. Me pregunté: ¿Cómo puedo hacer para que los más chicos valoren la cultura de nuestra provincia?

Igualmente la participación de la gente me encrespó la piel. La Vendimia nos gusta, la vivimos y es eso lo que nos hace salir al mundo.

Mayra Tous: Quiero que la figura de la reina sea de hacedora cultural. Me parece que no tenemos que perder nuestras tradiciones, nuestra cultura... Tenemos qué pensar con qué formas o con qué didácticas debemos enfocarnos en los niños. Para que desde pequeños se interesen por nuestra cultura y tradiciones. Para que se ame a Mendoza.

No tengo un interés personal detrás de Vendimia. A mi me importa tener este lugar para hacer algo por los demás. Entonces yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, porque dos personas no alcanzan.

¿Cómo viven el Día Internacional de la Mujer? ¿Lo conmemoran o lo celebran?

Mayra Tous: Justamente lo dije anoche. Este es un día para conmemorar, no para celebrar. Las mujeres venimos luchando desde hace años y estamos viviendo nuestra día de otra forma. De hecho, las reinas representamos el trabajo de las mujeres a través del tiempo. Aquellas que trabajaban a la par del hombre, que cosechaban y no se les daba importancia que merecían. Pero hoy nos sentimos orgullosas de ocupar grandes lugares políticos.

Si bien vivimos intolerancia y violencia, creo que vamos encaminadas. Es importante remarcar también que nostras somos mujeres, somos personas, sentimos y hay mucha violencia en las redes sociales y muchas veces es por parte de las mujeres. Chicas: sepan que las estamos representando y somos voz femenina.

La Vendimia no es un concurso de belleza. Las 17 candidatas estábamos aptas para ocupar estos dos lugares. No nos critiquen, no nos hagan sentir mal. Somos mujeres inteligentes, nos presentamos con un propósito y eso es lo que debemos remarcar.

María Eugenia Serrani: No es que hoy la mujer es importante. La mujer fue importante siempre, en la historia, pero hoy con el auge del feminismo nosotras tenemos la oportunidad de hacer valer nuestros derechos y de darnos cuenta que nada ni nadie puede impedirnos ser y hacer lo que queremos. Necesitamos el apoyo de todas las mujeres.

La prensa local espera a la Reina y Virreina Nacional de la Vendimia #desayunoReal @ParkHyatt_Mza @mdzol pic.twitter.com/yjXYoGlPHE — MDZ Sociales (@mdz_sociales) March 8, 2020

La lucha en contra de la sociedad machista tiene que ser juntas y unidas. No está bueno pelearnos entre nosotras. Hagamos comentarios positivos, los negativos no suman. No nos sentimos cosificadas, sino más bien algunos comentarios lo hacen.

Nosotras estamos acá para visibilizar y cambiar desde adentro el rol de una mujer. ¿Qué mejor que una mujer para representar el turismo y la cultura de nuestra provincia?

¿Concretamente qué van a cambiar para que cambie el concepto que existe acerca de la Reina?

Mayra Tous: Ayer hablé con los Ministros. Les dije: “Me voy a sentar con ustedes y vamos a trabajar, porque yo me presenté porque quiero trabajar durante todo el año”. Yo quiero salir a la calle, vestida con mi ropa, simple, normal y poder trabajar por el pueblo, porque a mi me votó el pueblo. Porque mis atributos son para ellos. A mi me quedará como un hermoso recuerdo en mi vida, pero no me hace ni mejor persona ni peor.

María Eugenía Serrani: Queremos cambiar y no decirlo solamente, sino hacerlo. Obviamente que todas tenemos proyectos y la idea es que se concreten. Si dejamos las cosas en palabras y no en actos cada vez va a ser menos la gente que salga a aguantarnos.

¿Se consideran reinas que rompieron protocolos?

Mayra Tous: Por supuesto. Vos lo sabés. Nunca nos quedamos calladas, salimos a aclarar lo que había que aclarar y demostramos que no somos figuritas de revista. Somos chicas inteligentes que queremos hacer.

¿Son feministas?

María Eugenia Serrani: No existe un solo feminismo. Así como existen millones de mujeres en el mundo, existen millones de tipos de feminismos. Cada una tiene el derecho de sentir el feminismo como ella lo quiera.

Mayra Tous: Tal cual. Lo importante de esto es que la mujer de su opinión, que pueda salir a hablar y que luche por lo que tiene ganas de luchar. Cada una se siente identificada con lo que quiere. Obviamente el mundo está formando de diferentes opiniones y eso es válido, así que me parece que el feminismo es un mundo enorme y se puede aprender más aún. Lo más rescatable es que la mujer creció y puede salir a dar su opinión con libertad.