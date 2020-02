Oriana Nadalini: “Ahora soy la vocera de Lavalle”

La morocha de Lavalle: Oriana Nadalini se proclamó como una promotora femenina de los derechos y la igualdad. ¿Qué opina acerca del aborto seguro, legal y gratuito? ¡Mirá el video al final de la entrevista!

¿Por qué te presentaste para ser reina?

No era un sueño. Lo mío fue un poco diferente. Me vinieron a buscar hace unos años atrás, pero yo no me sentía preparada. Hoy sí y por eso me presenté.

¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

Sí. En algunas actividades y eventos. Pero la estructura y la esencia de Vendimia sigue siendo la misma.

Tuvo un poco que ver con la intención de modificar la Ley 722. Lavalle, por ejemplo: vive en emergencia hídrica. Entonces es muy importante tomar conciencia sobre el cuidado del agua.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Es nuestra cultura, nuestra tradición. Además porque a las mujeres el hecho de ser reinas nos da voz. Pero, poco a poco vamos conquistando derechos e igualdad y eso me pone orgullosa. Actualmente yo soy la vocera de Lavalle.

¿A qué te dedicás?

Estudio Radiología. Trabajo dos veces por semana en un gimnasio: doy clases de jumping y además hago pastelería artesanal.

¿Cuál es tu sueño?

Tengo muchos, pero uno de ellos es poder recibirme.

¿Cuál es tu gran talento?

No sé si un gran talento. Soy prolija y detallista en la pastelería.

¿Qué te apasiona?

Me apasiona salir de la rutina. Mis clases en el gimnasio. Sentirme libre.



¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Con metas y sueños cumplidos. Trabajando de lo que me gusta.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Ir al gimnasio, cocinar, pasar tiempo con mi familia, novio y amigos.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Mamá, papá y mis hermanos. En total somos cinco.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

Me gusta nuestras raíces y nuestra cultura. La gente de Lavalle: sencilla, trabajadora, emprendedora. Tenemos mucho para dar. Me gusta todo.

¿Qué produce riqueza en tu departamento?

En mi departamento creo que la producción de melón y sandía. Viñedos, turismo, gastronomía, etc.

¿Tenés algún proyecto prensado para tu departamento?

En este momento estoy trabajando en un proyecto social junto a mi mamá que es docente. Ayudamos desde el anonimato.

¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

Creo que hay lugar.

Cada uno tiene algo en su interior que le enciende el alma y eso es lo que te hace ser un buen emprendedor.

En el municipio nos dan posibilidades para capacitarnos.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

Yo cuido el medio ambiente con pequeños hábitos. Empiezo con lo mínimo: no tirar la basura en la calle. Me parece una falta de respeto.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

Promocionar la provincia.

¿Qué proyecto llevarías a cabo?

Me gusta la ayuda social y los animales.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Le pediría que me vote porque me considero una persona sincera, muy sencilla, capaz y humilde. Además lo que me propongo lo logro.

Créditos

PH: Alfredo Ponce.

Diseño y dirección de fotografía: Lyla Chales.

Videos: Felicitas Oyhenart.

Entrevista: Muriel del Barco.

Maquillaje: Azul Troilo para Flor Raviolo Make Up.

Peinado: MUCHO Peluquería.

Coordinación: Olga Tonini.

Producción general: Muriel del Barco.