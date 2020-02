Agustina Micaela Leiva es la Reina de la Ciudad de Mendoza

"Vendimia, oasis mágico" fue el título de la propuesta en la que participaron más de 370 artistas y donde se lució una colorida puesta con un asombroso despliegue tecnológico. El guión abordó mensajes ambientales y de buena convivencia para generar conciencia tanto en quienes habitan la ciudad como en quienes la visitan.



"Esta es mi primera vendimia como intendente y llegar al Parque Cívico y ver este espacio lleno de vecinos y vecinas participando y disfrutando de 'Vendimia, oasis mágico' me alegra de corazón. Es una vendimia con algunas notas distintivas: es un evento libre de humo, no hay nadie fumando en el predio, mucha presencia de emprendedores sustentables. Vamos a interactuar con el público y generar conciencia en el cuidado del ambiente. Somos una ciudad que ha declarado la emergencia climática, estamos convencidos que tenemos que ponernos a trabajar para cuidar la ciudad y el planeta. Destaco que en la fiesta hay un homenaje al pueblo trabajador que transformó a este desierto en un oasis, y ahora el reto que tenemos es hacer este oasis un oasis sostenible para garantizar calidad de vida a las futuras generaciones", sostuvo Ulpiano Suarez, intendente de la Ciudad de Mendoza.



Luego añadió: "Planteamos en esta fiesta el reflejo de una gestión para una cuidad sostenible, apoyada en el triple impacto; compromiso con el desarrollo económico porque están participado emprendedores de la Ciudad, compromiso por la inclusión social -es una vendimia inclusiva porque, por ejemplo, hay 50 personas con discapacidad que están siendo parte del evento-. Y fundamentalmente está atravesada por un eje de gestión que es el cuidado del medio ambiente, con acciones como usar la bicicleta, separar los residuos, no fumar en espacios públicos, utilizar energías limpias. Hay numerosas conductas que podemos asumir en nuestra casa o nuestro trabajo que van a permitir lograr el objetivo que es combatir el cambio climático porque el planeta está en riesgo, por eso esta vendimia es una gran oportunidad para compartir este mensaje".



Ulpiano Suarez asistió al evento junto a su familia. También lo acompañaron Fabiana Calleja, esposa del gobernador Rodolfo Suarez; la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri; el coordinador de Jefatura de Gabinete, Claudio Romano; el ministro de Hacienda y Finanzas, Lisandro Nieri; el ministro de Gobierno, Trabajo y Justicia, Víctor Ibáñez; el ministro de Infraestructura, Mario Isgró; el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi; el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar; el intendente de Tupungato, Gustavo Soto; además de diputados, legisladores, funcionarios provinciales y municipales, entre otros.



Además de los casi 400 artistas, entre músicos, actores y bailarines, también se sumaron al escenario casi 200 vecinas que forman parte de los grupos y clases de zumba que brinda la Ciudad. A su vez participaron elencos de personas con discapacidad hubo doblaje en lengua de señas, haciendo del espectáculo una propuesta inclusiva e integradora.





La nueva reina de la vendimia de la Ciudad de Mendoza, Agustina Micaela Leiva, tiene 19 años y representó al barrio La Favorita. Muy emocionada, la joven expresó: "Estoy muy emocionada, Quiero darle las gracias a mi familia por el apoyo incondicional, al intendente Ulpiano Suarez, a la Ciudad y quiero decir que los voy a representar de una manera especial. Muchas gracias a los vecinos del barrio La Favorita que siempre me apoyaron".

Oasis mágico

Escrita y dirigida por Laura Fuertes, la vendimia de la Ciudad propuso un recorrido que partió desde los orígenes huarpes hasta las nuevas generaciones, pasando por los antepasados y el esfuerzo con el que forjaron esta metrópoli. En la narración, fueron los vecinos y vecinas las voces protagonistas, priorizando mensajes alentadores para cambios de hábitos y acciones que sumen en el camino hacia una ciudad sostenible. La puesta inmersiva del escenario, rodeando al público con árboles enmarcados como cuadros, enfatizó el tono ambientalista de la fiesta.



Entre coreografías impactantes con los más variados estilos, desde cuecas y malambos hasta géneros modernos y urbanos, los cuadros entrelazaron una historia cautivante. Las pantallas, las luces y los coloridos vestuarios acentuaron el sentido de cada concepto transmitido. Se apuntó a la movilidad sustentable, el uso responsable del agua, el cuidado de los árboles y los espacios verdes, la utilización de los espacios públicos con actividades al aire libre y el encuentro y la convivencia entre vecinos. También hubo escenas dedicadas a otros emblemas mendocinos como el Libertador General San Martín o un brindis fraternal con una copa de vino.



Las inmediaciones del predio contaron con puestos de emprendimientos sustentables, paneles solares, stands de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un tentador patio de comidas que completaron la experiencia. De esa manera, la noche de "Vendimia, oasis mágico" fue puro disfrute tanto para los vecinos como para los visitantes de la Capital Internacional del Vino.