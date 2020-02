Melisa Estefanía Simón: "Vendimia es darle voz a una mujer"

La rubia de Junín que representó a Algarrobo Grande, Melisa Estefanía Simón es una fehaciente defensora de la imagen de la mujer en la Fiesta Nacional de la Vendimia. Apasionada por los niños y el trabajo social, aseguró que su departamento ha crecido a pasos agigantados. "Y los resultados están a la vista", destacó.

-¿Por qué te presentaste para ser reina?

-Me lo propusieron, pero al principio no quería. Porque se me complicaba con el estudio, pero después dije: “¿Por qué no?”. Me parece una hermosa experiencia.

-¿Notaste que esta Vendimia 2020 tuvo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

-Puede ser, pero depende. En mi departamento se está viviendo igual que todos los años.

A la Vendimia le podemos dar cada vez más importancia. La idea es que no se pierda esta tradición.

-¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

-Nuestra reina es una costumbre, así como también festejar Vendimia y la cosecha.

La reina es una representante de esa época del año. Que no se pierda esto de darle voz a una mujer.

-¿A qué te dedicás?

-Terminé el secundario y arrancando el ingreso para ser Profesora de Matemática.

-¿Cuál es tu sueño?

-Tener un título porque creo que es fundamental para la sociedad. También formar mi propia familia y tener mucho amor y felicidad.

-¿Cuál es tu gran talento?

-Todavía no lo descubro.

-¿Qué te apasiona?

-Me gusta mucho el enseñar, explicar y poder ayudar. También realizar actividad física, maquillarme, peinarme, todo eso me apasiona.

-¿Cómo te ves dentro de 20 años?

-Nunca me lo planteé.

Como una mujer que no baja los brazos, que va de frente y que busca respeto, igualdad y todo lo que ella merece.

-¿Qué hacés en tu tiempo libre?

-Hago actividad física y enseño.

-¿Cómo está compuesta tu familia?

-Somos cinco: una hermana, un hermano, papá y mamá. También estoy de novia hace 9 meses.

-¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

-Me gusta todo, pero mucho más el crecimiento que tuvo año a año. Es notable. La calidez de la gente, la cultura, las fuentes de trabajo. Hoy no tengo nada para criticar de Junín.

-¿Qué produce riqueza en tu departamento?

-No sabría decirte.

-¿Tenés algún proyecto prensado para tu departamento?

-Ayudaría más al distrito que representé.

-¿Qué lugar hay para los emprendedores en tu departamento?

-Hay oportunidades tanto para trabajar como para estudiar. El departamento impulsa mucho a los jóvenes. Tenemos un campo universitario y eso ya es todo un logro.

-¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

-Mi departamento tiene un proyecto: Junín Punto Limpio. Se basa en la recolección de plásticos y con eso se hacen casas. También reciclamos los neumáticos y el papel.

-¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

-El ayudar, el escuchar. Ser ese puente entre el departamento y la provincia. Estoy para mejorar.

-¿Qué proyecto llevarías a cabo?

-No, todavía no pensé nada.

-¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

-Yo no se lo pediría. Es algo que debería nacer de ellos.

Deberían observar cómo pienso, cómo opino y cómo hablo, pero jamás pediría que me voten.

