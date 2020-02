Celeste Nedic: "Me preocupa que hay gente que no cuida el agua"

A solo tres días de ser electa, Celeste Nedic, la representante de El Juncalito, desembarcó en MDZ con una mochila repleta de sueños. Pero sobre todo con ansias de convertirse en una profesional que pueda ayudar a cambiar su departamento. Porque como asegura ella:

"Soy una de las pocas jóvenes que se fue de su departamento para capacitarse y volver a trabajar en él".

¿Por qué te presentaste para ser reina?

Me costó mucho decidirme porque siempre prioricé mi carrera. Estudió Ingeniería a 90 km de General Alvear, en San Rafael, así que se me complico tomar esta decisión. Pero junto con el apoyo de mi familia y mis amigos me decidí. Este verano voy a hacer algo distinto (risas).

¿Notaste que en esta Vendimia 2020 hubo menos entusiasmo que las de ediciones anteriores?

Yo creo que esta Vendimia ha sido totalmente distinta a otras Vendimias y lo digo por el tema de la lucha del agua. Estuvimos muy cerca de no tener Vendimia este año en mi departamento, y Malargüe se bajó. Yo soy alvearense y estoy con el pueblo. Y si ellos decidían que no haya Vendimia, así iba a ser.

Yo participe de las marchas, los cortes. Vi gente triste, niños sufriendo y familias preocupadas.

¿Por qué creés que deberíamos seguir teniendo Reina Nacional de la Vendimia?

Mendoza es Vendimia y esto es muy bueno para el turismo, es muy cultural, muy tradicional. Es un homenaje para los agricultores, la gente se congrega gracias a la Vendimia.

¿A qué te dedicás?

Estudió Ingeniería Civil, este año empiezo con tercer año y espero poder ser reina y estudiante.

¿Cuál es tu sueño?

Mi sueño es recibirme y cuando me reciba quiero volver a vivir en mi departamento. Hay muchos jóvenes que se van sin esperanzas ni deseos de volver, pero yo apuesto al desarrollo de General Alvear.

Hay muchas cosas para hacer, para mejorar y para invertir. Hay que seguir creciendo, tecnificando la finca.

¿Y tu gran talento?

Yo no sé si tengo un gran talento. Lo único que te puedo decir es que estudio mucho. Que soy una persona muy responsable y lo que me propongo lo logro, porque siempre voy tras mis metas. Lo primero que se me viene a la cabeza: andar en esquí es mi gran talento. Es complicado y me superé mucho esquiando.

¿Qué te apasiona?

La agricultura y la ganadería. Espero poder recibirme y poder seguir trabajando en eso. Me apasiona la cultura y el medio ambiente. Creo que con el paso del tiempo las fincas se van a empezar a tecnificar en materia de riego. Eso me encanta: la innovación, la construcción, todo lo relacionado al rubro.

¿Cómo te ves dentro de 20 años?

Recibida, trabajando, cumpliendo mis sueños. La verdad es que tengo mucha imaginación, y tengo esperanza en el futuro. Me gusta innovar, investigar, soy muy curiosa. Deseo tener un lindo grupo de trabajo para producción y desarrollo.

¿Qué hacés en tu tiempo libre?

Voy al gimnasio, me junto con mis amigas, pero todo el tiempo estoy estudiando, cursando, leyendo, investigando. La verdad es que la vida de un estudiante es complicada.

¿Cómo está compuesta tu familia?

Mi mamá, mi papá, mi hermana de 13 años y mi hermano de 16 años.

¿Qué es lo que más te gusta de tu departamento? ¿Y lo que menos?

La gente es lo que más me gusta. En General Alvear no existe la envidia. Yo ya arranqué con una campaña de recolección de útiles escolares, porque realmente es importante y estoy contenta porque la gente colabora mucho. Además tenemos lugares hermosos para disfrutar. Hice un recorrido la semana pasada y tomé conciencia de como está creciendo mi departamento y la fuerza de voluntad que tiene la gente para trabajar.

No hay nada que no me guste de General Alvear. Pero me preocupa que hay gente que no cuida el agua. Hay que saber que no somos nada sin agua.

¿En dónde está la riqueza de tu departamento?

En la educación. Tenemos carreras que pueden estudiarse aquí y se está apostando al crecimiento de nuestro departamento.

En el caso de poder concretar un proyecto para tu departamento... ¿Cuál sería?

General Alvear tiene muchas cosas para ofrecer. Hay que promocionarlo, porque lo que le falta es promoción. Tenemos un montón de campañas armadas con el resto de las reinas. Quiero poder llevar a cabo durante el año todos los proyectos que pueda, pero juntas. Porque una cabeza no piensa igual a diez.

Primero vamos a apostar al desarrollo de la promoción de productos artesanales: degustaciones, promociones. Tenemos cosas muy lindas y de primera calidad.

¿Qué lugar tienen los emprendedores en tu departamento?

Considero que están contemplados. Nuestro intendente es sumamente abierto a nuevas ideas. Además el pueblo y la Municipalidad siempre ayudan a los emprendedores.

¿Qué hacés para cuidar el medio ambiente?

En mi departamento hemos hecho un sistema para el riego por aspersión, para poder tener más alcance de agua y así optimizar su uso.

¿Qué harías si fueras Reina Nacional de la Vendimia?

La Reina Nacional de la Vendimia tiene un rol muy difícil y complicado. Lo principal es dar a conocer todo lo lindo que tiene Mendoza. Pero todavía no lo pensé, realmente.

¿En qué te centrarías, cuál sería tu principal motivación en el caso de ser Reina?

Es muy reciente. Todavía no sé, pero me importa mucho cuidar el agua.

¿Por qué le pedirías a la gente que te vote?

Me encantaría poder representar a Mendoza porque sé llegar a la gente. Puedo hacer muchas cosas, pero esto es muy reciente todavía.

