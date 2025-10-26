Un fuerte sismo se registró en San Juan y se sintió en Mendoza

El evento ocurrió a 50 kilómetros al este de Barreal. Solo algunas personas en reposo sintieron el temblor.

Un sismo de magnitud 3.9 en la escala de Richter se registró en la provincia de San Juan durante la mañana de este sábado. Los datos preliminares del evento señalan un foco profundo, lo que amortiguó la intensidad superficial. El movimiento telúrico ocurrió a las 7.05.

El epicentro del temblor se localizó 48 kilómetros al suroeste de la Ciudad de San Juan, 50 kilómetros al este de Barreal y 58 kilómetros al noroeste de Media Agua.

La profundidad del sismo alcanzó los 114 kilómetros. Esta característica clasifica el evento como de foco intermedio a profundo, un factor clave que explica la baja percepción en superficie a pesar de su magnitud.

Percepción en la población La Intensidad Mercalli Modificada (IMM) registró niveles bajos, sin reportes de daños o efectos significativos en la infraestructura.