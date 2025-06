Fuerte crítica de Trump a Israel por seguir bombardeando Irán tras el acuerdo de alto el fuego

"No estoy muy contento con Israel, estoy muy descontento, aunque tampoco estoy contento con Irán", señaló Trump a los periodistas apostados frente a al helicóptero Marine One. "Se tienen que calmar. Es ridículo. Hay muchas cosas que vi ayer que no me gustaron. No me gustó el hecho de que Israel descargara (bombas) justo después del acuerdo (...) Siendo justos, Israel descargó mucho y ahora me entero de que Israel lo hizo porque sintieron una violación por un cohete que no impactó en ningún sitio", explicó Trump.