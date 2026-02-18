Se termina la era de los teléfonos sellados: la norma que empuja el regreso de tapas removibles

En los últimos años, los teléfonos se volvieron más finos, más “cerrados” y, también, más difíciles de intervenir. Para millones de usuarios, una batería degradada terminó siendo el empujón final para cambiar de equipo, incluso cuando todo lo demás seguía funcionando.

Ese ciclo podría empezar a romperse en Europa: una nueva normativa de la Unión Europea busca que el reemplazo de batería vuelva a estar al alcance de cualquier persona, sin depender de herramientas especiales ni de un servicio técnico.

El punto de inflexión está en el calendario: desde 2027 , los móviles que se comercialicen en territorio europeo deberán incorporar un sistema que habilite el recambio de batería por parte del usuario. La norma quedó aprobada tras la votación final en el Consejo Europeo y obliga a la industria a rediseñar productos que, durante más de una década, fueron pensados para no abrirse. La lógica detrás de la decisión es clara: si un componente consumible puede cambiarse, el dispositivo debería durar más y generar menos residuos.

Durante años se impuso una receta: cuerpos tipo “unibody”, cierres con adhesivos muy agresivos y carcasas que no se abren sin riesgo de daño. Ese camino se justificó con dos argumentos: estética (equipos más delgados) y resistencia (mejores sellos contra agua y polvo). El costo fue otro: la batería pasó a ser una pieza casi inaccesible para el usuario común. La Unión Europea apunta a revertir esa tendencia para frenar la obsolescencia programada, facilitar reparaciones y bajar el volumen de basura electrónica.

La normativa no se limita a la comodidad del recambio . También incorpora criterios vinculados a sostenibilidad: impulsa la recuperación de materiales, busca mejorar la eficiencia del reciclaje y apunta a reducir desechos. Aun así, el cambio no garantiza una revolución total en reparabilidad: existe margen para que algunas marcas cumplan el requisito de la batería y mantengan cerrados o complejos otros arreglos, como pantalla, conectores o módulos internos.

Apple y Samsung ya ajustan piezas para llegar a tiempo

La reacción del mercado empezó antes de que llegue 2027. En el caso de Samsung, ya circulan señales de trabajo sobre sus gamas de mayor volumen. Según informó The Verge, la compañía estaría modificando su línea Galaxy A para sumar una trasera de apertura sencilla, con un mecanismo que permitiría extraer la batería con una acción rápida, tipo “un clic”. Apple, en paralelo, explora otro camino: tecnologías basadas en inducción para liberar la batería sin aplicar calor ni recurrir a procedimientos complicados, una forma de mantener un armado firme pero más “amigable” al momento del reemplazo.

Los fabricantes también empezaron a ensayar alternativas al pegamento industrial: pestañas, cierres mecánicos o adhesivos de liberación rápida. El objetivo es encontrar un equilibrio: acceso simple para el usuario, pero sin resignar estándares de protección. Aquí aparece el gran desafío técnico y comercial: la industria se acostumbró a vender tranquilidad con certificaciones como IP68, asociadas a resistencia contra agua y polvo. La nueva etapa exige sistemas de cierre que se puedan abrir y volver a sellar con seguridad, probablemente mediante juntas de goma y encastres más precisos.

En la práctica, el impacto será desigual. En la ultra gama alta, donde cada milímetro y cada certificación pesan, el cambio podría demorarse más. En los modelos masivos —sobre todo gamas medias y de entrada— se espera una transición más rápida, porque allí el volumen de ventas y el costo del recambio de teléfono suelen ser determinantes.

El beneficio para el usuario es directo: si el mayor desgaste está en la batería, reemplazarla puede extender la vida del equipo y reducir el gasto. Consultoras y comunidades de reparación como iFixit consideran que el giro representa un avance para el llamado “Derecho a Reparar”, ya que evita que dispositivos plenamente funcionales terminen descartados por una merma de autonomía. Eso sí: la norma no obliga a baterías universales entre marcas o modelos, por lo que no se espera compatibilidad cruzada. Aun con esa limitación, el mensaje de Europa ya se siente: el diseño del smartphone vuelve a moverse, y esta vez empujado por una ley.