Qué hay detrás de las granjas de bots y cómo manipulan lo que ves en redes

El método secreto que usan los bots en internet para engañar a miles de personas. Cuentas falsas y ataques masivos: cómo opera la ingeniería digital.

Las granjas de bots son redes organizadas para difundir desinformación masiva. Operan con cientos de cuentas falsas manejadas por personas o programas automáticos. Su meta principal es instalar relatos, atacar oponentes y cambiar la opinión pública en internet.

Cómo funcionan las granjas y el engaño masivo Estas estructuras operan con computadoras conectadas en simultáneo desde un mismo lugar. Los operadores crean perfiles falsos en plataformas como X, Facebook o Instagram. Luego publican mensajes coordinados para simular que miles de personas apoyan una idea.

La tecnología que utilizan permite multiplicar un solo contenido en pocos segundos. Usan programas para automatizar respuestas, crear tendencias artificiales y saturar las conversaciones digitales. Así logran que un tema falso parezca relevante para los medios de comunicación.