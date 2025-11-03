Se acerca el verano: las tres mejores playas para visitar en 2025, según la inteligencia artificial

Las mejores playas para visitar en 2025 fueron seleccionadas por un sistema de inteligencia artificial que analizó miles de opiniones de viajeros, tendencias de búsqueda y calificaciones turísticas. Los resultados combinan belleza natural, accesibilidad y sostenibilidad, tres factores que hoy definen la elección de los destinos más populares para el verano .

Rodeada por una laguna turquesa y un arrecife de coral, Bora Bora (Polinesia Francesa) sigue siendo uno de los paraísos más elegidos. La inteligencia artificial destacó sus aguas calmas, ideales para practicar snorkel, y la oferta de alojamientos sobre el agua.

Según los datos analizados, las búsquedas sobre “viajes sostenibles a Bora Bora” crecieron un 30% en el último año. Los visitantes valoran la regulación ambiental del archipiélago, que limita la construcción en zonas costeras para proteger su ecosistema marino. “Bora Bora sigue siendo sinónimo de descanso y naturaleza”, indicó el informe.

Aguas turquesas y bungalows sobre el mar convierten a Bora Bora en una de las mejores playas para visitar en verano del 2025, según la inteligencia artificial.

Ubicada en la isla de Zakynthos, Navagio Beach aparece como uno de los destinos más recomendados por los sistemas de IA. Su fama se debe a la combinación de acantilados blancos, aguas intensamente azules y el icónico barco naufragado en la orilla.

El análisis señala que las menciones a “Navagio” aumentaron un 45% en redes sociales durante 2024, impulsadas por videos de drones y publicaciones virales. Para quienes buscan playas europeas con encanto natural y fácil acceso desde el continente, Grecia vuelve a destacarse como opción ideal.

La icónica playa del barco naufragado en Zakynthos vuelve a ser tendencia: la inteligencia artificial la destaca entre las más buscadas del año.

Praia do Sancho, Brasil: naturaleza pura en el Atlántico Sur

Entre las playas más recomendadas por la inteligencia artificial, Praia do Sancho, en Fernando de Noronha, encabeza los destinos latinoamericanos. Reconocida por TripAdvisor como la mejor playa del mundo en varias ocasiones, combina aguas cálidas, arena fina y una biodiversidad marina excepcional.

image Fernando de Noronha vuelve al podio con Praia do Sancho, elegida por la inteligencia artificial como una joya natural del Atlántico Sur. Tripadvisor

“La experiencia es única, no solo por la belleza del paisaje, sino también por el respeto que se mantiene hacia la naturaleza”, señalan en Tripadvisor. “La experiencia es única, no solo por la belleza del paisaje, sino también por el respeto que se mantiene hacia la naturaleza”, señalan en Tripadvisor.

Finalmente, la IA valoró las políticas de conservación de Noronha, donde el ingreso de turistas está limitado para proteger el entorno.