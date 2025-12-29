Samsung revela cómo será el Galaxy Z Filp8: más fino, cómodo y poderoso

Es casi tan obvio que no sería noticia, pero viniendo de Samsung y a estas alturas del año, las expectativas están por las nubes. No falta prácticamente nada para que la compañía surcoreana presente su famosa línea “Galaxy S”, pero también ya se encuentran trabajando en uno de los teléfonos más queridos y vendidos de 2025: el Samsung Galaxy Z Flip8 .

El próximo Galaxy Z Flip8 buscará confirmar que la marca va en serio con sus plegables y quiere convertirlos en dispositivos mainstream, marcando un hito en la evolución de este teléfono plegable .

Este contexto es clave: hay mucho dinero invertido en I+D y también mucha tecnología novedosa en miniaturización. La estrategia de la compañía apunta a que toda la familia Galaxy Z adopte las mejoras presentadas en la generación anterior.

Parece que el primero de los dispositivos en confirmar un nuevo factor de forma optimizado será el modelo tipo concha. En su generación Galaxy Z Flip8 sí apostará por un cuerpo más fino y cómodo tanto abierto como plegado. Algunas fuentes han comenzado a calentar el ambiente mencionando informaciones internas que apuntan a una adopción de tecnologías del Galaxy Z Fold7 y del Galaxy Z TriFold.

La meta es ambiciosa. La idea de Samsung es rebajar esa cifra de 13,7 milímetros de grosor que el Galaxy Z Flip7 marca estando cerrado, con el fin de acercarse a los 8,9 milímetros de grosor que ostentan sus hermanos mayores. Esto se lograría sin hablar de dimensiones concretas todavía, pero con una clara intención de mejorar la ergonomía del teléfono plegable .

Samsung Galaxy Z Flip7 El Samsung Galaxy S25 Ultra se corona como el mejor teléfono de la marca en 2025, pero el Galaxy Z Flip7 ofrece innovación.

Adiós al pliegue y batería optimizada

Una de las quejas históricas podría desaparecer. Dicen esas mismas fuentes que la empresa reproducirá la bisagra de sus últimos plegables de gran formato para que el Samsung Galaxy Z Flip8 pueda reducir el pliegue central de su pantalla, una característica que los usuarios pedían al ver opciones de la competencia como OPPO o vivo.

¿Qué pasará con la autonomía al reducir el tamaño? Importante es que la filtración anticipa que la batería no se vería afectada por esta optimización de tamaños. La marca ya demostró con el Galaxy Z Fold7 que han conseguido mantener la capacidad con un diseño ultrafino, tecnología que ahora beneficiará directamente al nuevo Flip.

Novedades Samsung Galaxy Z Flip8 - Interna 2 Samsung promete mantener la autonomía pese al diseño delgado. shutterstock

Samsung da un salto generacional más grande

Más allá de la estética, el hardware interno también dará un paso adelante. También se habla de un chipset Exynos 2600 que habrá que confirmar y un vidrio flexible Ultra Thin Glass mucho más resistente. Estas mejoras deberían justificar el salto generacional más grande en toda la historia de los Galaxy Z Flip.

Aunque aún queda mucho tiempo de espera y todo esto son especulaciones, estamos ante una filtración bastante creíble y además lógica. Si todo se cumple, el Galaxy Z Flip8 no solo será una cara bonita, sino el teléfono plegable más maduro del mercado.