Suspendieron las clases presenciales en zonas de tres departamentos de Mendoza

La medida solo corresponde a zonas específicas y al turno mañana. Fue tomada debido a intensas lluvias y nevadas registradas durante el fin de semana.

El Ministerio de Educación, Culturas, Infancias y DGE suspendió las clases presenciales en tres departamentos de la provincia de Mendoza para este lunes 1 de septiembre. Una medida que afectará zonas específicas y será solo para el turno mañana. Corresponde a todos los niveles y modalidades.

Las zonas son:

Tupungato: La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito, zona sur de La Arboleda

Luján de Cuyo: Potrerillos y Cacheuta

Lavalle: El Secano

La medida fue tomada a causa dela intransitabilidad de los caminos de acceso a las escuelas, ocasionada por las lluvias intensas y las nevadas. De esta manera, la DGE cumplió con las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.

La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.