Escuelas|
Suspendieron las clases presenciales en zonas de tres departamentos de Mendoza
La medida solo corresponde a zonas específicas y al turno mañana. Fue tomada debido a intensas lluvias y nevadas registradas durante el fin de semana.
El Ministerio de Educación, Culturas, Infancias y DGE suspendió las clases presenciales en tres departamentos de la provincia de Mendoza para este lunes 1 de septiembre. Una medida que afectará zonas específicas y será solo para el turno mañana. Corresponde a todos los niveles y modalidades.
Las zonas son:
Te Podría Interesar
- Tupungato: La Carrera, Santa Clara, zona alta de Gualtallary, Zampalito, zona sur de La Arboleda
- Luján de Cuyo: Potrerillos y Cacheuta
- Lavalle: El Secano
La medida fue tomada a causa dela intransitabilidad de los caminos de acceso a las escuelas, ocasionada por las lluvias intensas y las nevadas. De esta manera, la DGE cumplió con las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil.
La actividad escolar deberá desarrollarse de manera virtual a través de la plataforma educativa Escuela Digital Mendoza.
En el resto de la provincia, el servicio educativo se brinda con total normalidad.