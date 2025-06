Vecinos de Godoy Cruz se oponen a la construcción de un barrio donde ellos quieren un espacio verde

De hecho, se quejan de que hay escases de espacios verdes públicos. No hay en la parte oeste de Irrigación (sí uno en el ingreso, al este: la Plaza de los Niños), ni en los barrios Las Dalias, Esperanza 3 y Esperanza 4. Lo más cercano es el Polideportivo N° 5 que ya está ubicado en el barrio La Estanzuela. "Somos cuatro o cinco barrios que no tenemos plaza, no tenemos un espacio abierto para los vecinos", señaló uno de los vecinos.

El conflicto tuvo su momento más álgido de tensión en la jornada de este martes, cuando un agrimensor de la empresa constructora acudió al predio hacer las mediciones pertinentes. Los vecinos, advertidos de la presencia del trabajador, se reunieron en torno a él y su colaborador para evitar que continúe su trabajo. "Nos pusimos firmes y evitamos que siguieran midiendo", advirtió uno de los vecinos. En las imágenes se ve el personal intentando trabajar, custodiado por una pareja de policías que llegaron al lugar para que la situación no pase a mayores. No pasó a mayores.

El momento del cruce entre los vecinos y el agrimensor

Tras este suceso, este miércoles por la mañana un grupo de representantes y otros integrantes de la Asociación ADEIF fueron recibidos en la municipalidad, pero aseguran que solo se comprometieron a averiguar por qué las peticiones anteriormente presentadas no fueron respondidas. Desde la comuna confirmaron la reunión.

El proyecto de la Municipalidad de Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz tiene otros planes para el sector. Según indicaron fuentes de la comuna, ya está proyectado un complejo de viviendas que tiene como objetivo "ofrecer una solución habitacional definitiva a un barrio popular de la zona", que también contemplaría un nuevo espacio verde, pero no en el predio en disputa si no en frente.

Son un total de 147 viviendas distribuidas en dos terrenos: uno ubicado al oeste de la avenida Perón (Marciano Cantero) entre Lorenzo Soler y Dique Los Nihuiles, y otro justamente en el predio en disputa. Allí solo casas. El espacio verde estaría ubicado en el predio inmediatamente posterior, con ingreso sobre calle Dique Las Tunas. El problema radica en que en esa zona actualmente hay viviendas precarias que deben ser reubicadas. De hecho, hasta tiene un cierre perimetral precario. Esto hace presumir una demora de años en la conclusión del espacio verdeconstruido en compensación. Mientras el otro en el predio destinado a viviendas sigue avanzando por parte de los vecinos.

Las fuentes en la municipalidad indicaron que esta decisión tiene como base legal la publicación de una ordenanza, en enero pasado, que establece el cambio de destino para ese terreno, para construir viviendas de interés social. Esa ordenanza había sido aprobada por unanimidad, según indicaron.

Godoy-Cruz-barrio2364.jpg El proyecto de la municipalidad de Godoy Cruz para la zona. Gentileza Godoy Cruz

Temores

La queja de los vecinos, más allá de la inexistencia del espacio verde que esperan, radica en la inseguridad que sufren en la zona y el temor a que esta iniciativa de solución habitacional incremente este flagelo. Pusieron como ejemplo la constitución del barrio Bicentenario (hacia el este cruzando calle Arturo Illia) en el que ubicaron a varias familias de la ex villa Talcomin (ubicada al sur del parque San Martín). Allí, según denuncian, se escuchan disparos "todos los fines de semana".

Otro vecino señaló: "Si quieren dar solución habitación que lo hagan, pero no ahí porque los chicos necesitan su plaza. Los barrios son tranquilos, de gente trabajadora, pero lamentablemente estamos rodeados de gente conflictiva. Ahora no los vamos a tener alrededor, sino dentro".