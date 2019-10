Varones mendocinos reflexionarán sobre su rol antimachista

Mendoza tendrá su Primer Encuentro Provincial de Masculinidades Antipatriarcales, que se desarrollará los días 2 y 3 de noviembre en el Foro Nuevo Cuyo (Entre Ríos 372, Ciudad), con el objetivo de reflexionar acerca de cómo las masculinidades están comprendiendo su rol en una sociedad cada vez más consciente de los graves daños que causa el patriarcado.

La propuesta organizada por el colectivo Damajuana consiste en una serie de talleres con temáticas que abarcan la diversidad, disidencia, salud sexual e infancia, entre otras. Allí se pondrá de manifiesto la necesidad que el varón asuma un proceso de deconstrucción, es decir, desmenuzar una formación patriarcal para construir otra nueva más inclusiva, respetuosa y no violenta hacia las mujeres e identidades disidentes.

Damajuana es una organización conformada por estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNCuyo, en la que se discuten sobre los roles de masculinidad. "Nos pareció importante iniciar un encuentro de carácter provincial para darle forma a una discusión que se venía gestado dentro del grupo", comentó Leandro Maroa, uno de sus integrantes.

En ese sentido, manifestó que "la discusión parte de profundizar cuál es la forma de relacionarnos como varones, cómo es nuestra relación con las mujeres y las disidencias, y cómo nos fuimos formando siendo que hoy nos cuesta tener más afecto o ejercemos violencia. Se trata de empezar a desmenuzar esa formación para construir una nueva".

"En gran medida, este movimiento empieza como un cuestionamiento del movimiento feminista hacia los varones, sobre lo que hacemos y nuestra preocupación sobre lo que sucede", añadió en conversación con el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

En cuanto a su vinculación con el feminismo, Maroa explicó que ambos movimientos "hay que separarlos", ya que "si bien nacemos para tratar de darle una respuesta a una problemática particular, las mujeres están haciendo sus formas, proyectos y luchas propias, por lo que nos tenemos que replantear como varones cuáles son nuestras luchas y a qué apuntamos si queremos una sociedad más justa e igualitaria".

Por su parte, otro integrante de Damajuana, Franco Castro, hizo referencia a cómo se abordan estos temas en los grupos de varones: "Es una praxis cotidiana con la que debemos romper una estructura en la que estamos acostumbrados al 'dejarlo pasar', porque sucede casi siempre que, por ejemplo, en un grupo de varones el que está más deconstruido, por miedo o cuestiones de relación, deja pasar algún comentario machista o violento".

"Parte de la deconstrucción y su accionar tiene que ver con romper con las comodidades que tenemos en el grupo y convertirla en algo político", aseveró.

A su vez, Castro explicó los motivos por los cuales los problemas de violencia, misoginia y patriarcado se abordan en grupos separados: "Sería ideal que estuviéramos juntos, pero eso será en el largo plazo, ya que hay responsabilidades que no son iguales y situaciones que no se abordan de la misma manera. Hoy a nosotros nos toca ponernos en el lugar de renunciar a los privilegios, que no es nada fácil porque están naturalizados".