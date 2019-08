Reviví el segundo día de Woodstock, con bandas que hoy son leyenda

El sábado 16 de agosto de 1969 se llevó a cabo en el estado de Nueva York el segundo día del festival de rock más importante de todos los tiempos: Woodstock.

Mirá acá quienes se subieron al escenario, y escuchá los sets completos.

Quill

Quill fue la primera banda del segundo día. Comenzaron cerca de las 12:15. Quill había ganado popularidad en Nueva Inglaterra y Nueva York y tocó en numerosos clubes pequeños en esa área.

El set completo de Quill

“They Live the Life” “That’s How I Eat” “Driftin'” “Waitin’ for You”

Country Joe McDonald



La primera actuación de Country Joe McDonald fue como solista, sin su banda The Fish. Country Joe tocó un set simple pero relajado durante aproximadamente media hora.

El set completo de Country Joe McDonald

“Janis” “Donovan’s Reef” “Heartaches by the Number” “Ring of Fire” “Tennessee Stud” “Rockin’ Round the World” “Flying High” “I Seen a Rocket” “The “Fish” Cheer/I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag”

John B. Sebastian



Sebastian era popular entre los circuitos del festival de rock. Tuvo una aparición memorable, aunque no programada, en Woodstock, apareciendo después del set de Country Joe McDonald, tocando canciones como "I Had A Dream", "Rainbows All Over Your Blues", "Darling Be Home Soon" y "Younger Generation", que le dedicó a un bebé recién nacido en el festival.

El set completo de John B. Sebastian

“How Have You Been” “Rainbows All Over Your Blues” “I Had a Dream” “Darlin’ Be Home Soon” “Younger Generation”

Santana

Santana trajo el Latin Rock Fusion a Woodstock. Comenzaron a tocar a las 14. Santana fue bien recibida por el sector más juerguista de los presentes. Su álbum debut Santana había sido lanzado en el mismo mes. La banda acababa de comenzar a toca en conciertos locales en el área de San Francisco, por lo que eran relativamente desconocidos. Su set fue poderoso y mágico al mismo tiempo. Santana solía tener una sección de percusión masiva en ese momento y el baterista Michael Shrieve agregó su nota personal, especialmente durante el solo de batería de "Soul Sacrifice".

El set completo de Santana

“Waiting” “Evil Ways” “You Just Don’t Care” “Savor” “Jingo” “Persuasion” “Soul Sacrifice” “Fried Neckbones and Some Home Fries”

Keef Hartley Band



La Keef Hartley Band fue la primera banda británica que actuó en Woodstock, que a su vez fue el primer concierto estadounidense para la banda. Tocaron para apoyar su álbum Halfbreed (1969). Se rumorea que tocaron con el equipo que Santana había dejado en el escenario.

El set completo de Keef Hartley Band

“Spanish Fly” “She’s Gone” “Too Much Thinkin'” “Believe in You” “Rock Me Baby” “Sinnin’ for You / Leaving Trunk / Just to Cry / Sinnin’ for You”

The Incredible String Band



The Incredible String Band, que se negó a tocar el viernes debido a la lluvia, actuó el sábado a eso de las 18. Era una banda bastante interesante que tocaba canciones populares con influencias psicodélicas. Las composiciones de Mike Heron eran complejas y demandaban atención.

El set completo de The Incredible String Band

“Invocation” “The Letter” “Gather ‘Round” “This Moment” “Come with Me” “When You Find Out Who You Are”

Canned Heat



Canned Heat tuvo un concierto consagratorio en Woodstock. En 1969 ya habían agregado elementos psicodélicos a sus canciones influenciadas por el blues, y su Boogie Rock mantuvo a la gente bailando. Llegaron al escenario el sábado 16 a eso de las 19.30. El concierto tuvo lugar durante la puesta de sol. El cielo estaba nublado, por lo que estaba un poco más oscuro de lo habitual. La lista fue elegida con mucho tino y contó con sus mayores éxitos: "Going Up the Country" y "On the Road Again", el último como el bis. La canción "Woodstock Boogie" es básicamente una improvisación de casi 30 minutos, que también incluye un solo de batería. En su álbum Boogie With Canned Heat (1968) la canción se llama "Fried Hockey Boogie".

El set completo de Canned Heat

“I’m Her Man” “Going Up the Country” “A Change Is Gonna Come / Leaving This Town” “Too Many Drivers at the Wheel” “I Know My Baby” “Woodstock Boogie” “On the Road Again”

Mountain

Mountain tocaba rock pesado muy cercano al blues, influenciado principalmente por la conocida banda Cream. Woodstock fue solo su cuarto concierto pero tocaron frente a 500,000 personas, alrededor de las 21.

El set completo de Mountain

“Blood of the Sun” “Stormy Monday” “Theme for an Imaginary Western” “Long Red” “For Yasgur’s Farm” (song was untitled at the time) “Beside the Sea” “Waiting to Take You Away” “Dreams of Milk and Honey / Guitar Solo” “Blind Man” “Dirty Shoes Blues” “Southbound Train”

The Grateful Dead



Los Grateful Dead son un fenómeno aparte. Influenciados por el blues, jazz country, folk y, por supuesto, rock n’ roll, solían estirar sus canciones a largos increíbles, improvisando solos y letras. The Grateful Dead llegó tarde al escenario porque Owsley Stanley (también conocido como "Bear" - su técnico de sonido e ingeniero eléctrico) quería arreglar la puesta a tierra del escenario. También su equipo, extremadamente pesado, había aplastado el escenario giratorio. Además, la lluvia había inundado el escenario y la banda estaba en peligro de descargas eléctricas. Las canciones se retrasaron debido a los largos descansos entre ellas. Después de un tiempo, todo terminó en un casi eterno "Turn On Your Lovelight" después de lo cual la banda se fue. The Dead comenzó alrededor de las 22:30. Se suponía que su actuación sería un poco más larga que las otras bandas debido a los descansos. Terminaron alrededor de la medianoche.

El set completo de The Grateful Dead

St. Stephen Mama Tried Dark Star High Time Turn On Your Lovelight

Creedence Clearwater Revival



La música pegadiza de Creedence Clearwater Revival fue uno de los mejores momentos de todo el festival. Aunque comenzaron luego de la medianoche del sábado, cerca de las 0.30, su combinación de R&B, folk y country rock no dejó de impresionar. El cantante John Fogerty se quejó de que el largo set de The Grateful Dead retrasó su llegada al escenario, por lo que la mayoría de la audiencia ya estaba en cama cuando CCR actuó.

El set completo de Creedence Clearwater Revival