Se cumplen 50 años de Woodstock: reviví la primera jornada del histórico festival

El 15 de agosto de 1969, comenzaba en la localidad de Woodstock un festival que cambiaría la cultura popular para siempre. Fueron tres días de amor libre, drogas y rock en los que miles de personas deliraron con artistas legendarios.

Reviví en los siguientes videos el que fue el primer día del festival que expuso la cultura hippie al mundo, y marcó a varias generaciones.

Richie Havens

El cantante de folk Richie Havens, fallecido en 2013 a los 72 años, fue el que abrió Woodstock, y lo catapultó a la fama, asegurándole un lugar como icono de la generación baby boom.

Sobre ese día, Havens contaría después que el show tardó en comenzar. "Los promotores sentían la presión para comenzar la música. Tocamos durante casi tres horas mientras ellos seguían montando el escenario a mi alrededor. Canté cada canción que conocía y cuando me pidieron que regresara una última vez, improvisé "Freedom'", un tema que sería un himno de la generación hippie y que pasaría a la historia del rock.

El set completo de Richie Haven

From the Prison Get Together From the Prison (Reprise) The Minstrel from Gault I’m a Stranger Here High Flying Bird I Can’t Make It Anymore With a Little Help from My Friends Handsome Johnny Strawberry Fields Forever > Hey Jude Freedom (Motherless Child)

Sweetwater

El grupo psicodélico nacido sólo un año antes del festival estaba liderado por una jovencita de sólo 17 años, Nancy Nevins. Su set, de alrededor de 45 minutos, los catapultó a la fama, pero el destino no le deparaba cosas buenas a la banda: poco antes de editar su segundo LP, su vocalista sufrió un grave accidente automovilístico que le provocó un coma profundo y la imposibilidad de forzar sus cuerdas vocales, suceso que terminó por dar nombre al segundo trabajo en 1970, "Just for you", cuyo primer single del mismo nombre lo escribió la misma Nancy Nevins, y en el que seguían apareciendo canciones con la voz de la joven vocalista.

El set completo de Sweetwater

Motherless Child Look Out For Pete’s Sake Day Song What’s Wrong Crystal Spider Two Worlds Why Oh Why Let the Sunshine In Oh Happy Day

Sri Swami Satchidananda

Después del paso de Sweetwater por el escenario, fue el turno del gurú Sri Swami Satchidananda, quien abrió oficialmente el festival. “Me siento extasiado de alegría al ver a la enorme juventud de Estados Unidos reunida aquí en nombre del noble arte de la música”, dijo este hombre delgado y barbudo sentado con las piernas cruzadas mientras hacía vibrar a la multitud con sus “Om”.

Bert Sommer



Sommer era un artista de folk reconocido en Estados Unidos en esa época, a pesar de que hoy, para casi todos, sea un completo desconocido.

El músico tocó 10 temas acompañado de un bajista y otro guitarrista, a lo largo de 40 minutos.

Ravi Shankar



El genio musical indio apareció cerca de las 22 en el escenario, con un repertorio especialmente pensado para el Festival. Shankar había hecho su presentación en Occidente en el Festival Internacional de Pop de Monterrey, en el año '67, al que había sido invitado por el Beatle George Harrison.

Una curiosidad es que al músico no le agradaba el consumo de drogas, que en Woodstock era rampante, y tampoco estimaba particularmente la cultura hippie.

El set completo de Ravi Shankar

“Raga Puriya-Dhanashri/Gat In Sawarital” “Tabla Solo In Jhaptal” “Raga Manj Kmahaj (AIap, Jor, Dhun In Kaharwa Tal)”

Tim Hardin



Tim Hardin apareció en el Festival de Woodstock donde cantó, solo, "If I Were A Carpenter", y tocó el resto del set acompañado por una banda.

El set completo de Tim Hardin

“How Can We Hang On to a Dream?” “Susan” “If I Were a Carpenter” “Reason to Believe” “You Upset the Grace of Living When You Lie” “Speak Like a Child” “Snow White Lady” “Blue on My Ceiling” “Simple Song of Freedom” “Misty Roses”

Melanie Safka



El set de Melanie fue corto pero dulce, aunque se puede escuchar la ansiedad en su voz. Actuó a las 11 de la noche del viernes 15. Melanie tocó en lugar de The Incredible String Band, que se negó a salir al escenario mientras llovía. Durante su set, el público encendió velas para acompañar la música. Más tarde escribió una canción sobre eso que fue un gran éxito: "Lay Down (Candles in the Rain)".

El set completo de Melanie Safka

Close to It All” “Momma Momma” “Beautiful People” “Animal Crackers” “Mr. Tambourine Man” “Tuning My Guitar” “Birthday of the Sun”

Arlo Guthrie



El cantante de protesta le puso un tono comprometido a la primera noche del festival.

El trabajo más conocido de Guthrie es "Alice’s Restaurant Massacree", una canción satírica de blues de aproximadamente 18 minutos de duración. Su canción "Massachusetts" fue nombrada la canción popular oficial del estado en el que ha vivido la mayor parte de su vida adulta.

El set completo de Arlo Guthrie

Coming into Los Angeles Wheel of Fortune Walking Down the Line Arlo Speech: Exodus Oh Mary, Don’t You Weep Every Hand in the Land Amazing Grace

Joan Baez



La cantante pacifista fue el último acto del viernes por la noche. Comenzó alrededor de la 1, luego de desearle al público un "buen día". Su set estuvo perfectamente arreglado, y combinado con su hermosa y hábil voz fue un buen final para un primer día caótico y agotador. Durante su actuación lloviznaba, y luego de que ella terminó, comenzó a llover fuertemente.

El set completo de Joan Baez