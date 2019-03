Taxista atacó a un chofer de Uber, pero aseguran que es un "caso aislado"

Un chofer de Uber fue agredido por un taxista en la terminal de Mendoza, en un caso que terminó en una denuncia judicial y también en una posible sanción administrativa contra el agresor.

El hecho ocurrió el jueves pasado, pero la propia víctima aseguró a MDZ que se trata de un caso aislado y que la convivencia con los taxistas es "excelente". "Es un hombre violento, no es lo que pasa con todos los taxistas. La convivencia en la calle es muy buena porque nosotros somos iguales que ellos; trabajadores. Y somos legales", aseguró el chofer.

La agresión ocurrió sin mediar otro conflicto. El chofer de Uber estaba dejando a una pasajera en la terminal. El taxista estacionó detrás para hacer lo mismo. Pero al bajarse comenzó a insultar al otro chofer. "Me decía trucho y cada vez era más violento. Le dije que era Uber, que tenía todo legal. Pero no había forma. Algunos intentaron frenarlo, pero estaba sacado y no le importó que él llevaba pasajeros", contó el hombre.

Las agresiones continuaron y hasta le golpeó el rostro. El chofer de Uber hizo la denuncia y también una presentación el Transporte. "Recibí mucho apoyo de todos mis compañeros de Uber, de otros taxistas y de Transporte. Esto no ocurre nunca. Llevo más de 1000 viajes y nunca tuve problemas. En la Terminal, el Aeropuerto y en la calle convivimos con taxistas y no hay ningún inconveniente", contó el hombre.

En Mendoza no se había registrado ningún incidente de este estilo. A diferencia de lo que ocurre en otros distritos, Uber es legal y para funcionar debió registrarse como empresa y sus choferes también deben tener los papeles al día.