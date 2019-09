Denunció que dos comerciantes la abusaron en su primer día de trabajo

Una joven de 19 años denunció que fue abusada por dos comerciantes durante su primer día de trabajo. Ocurrió en la ciudad cordobesa de La Falda y el caso está siendo investigado por la Fiscalía de Cosquín.

De acuerdo al relato de la víctima, el abuso se registró el sábado 24 de agosto, mientras se desarrollaba su primera jornada laboral en un comercio de La Falda.

"Al principio estaba tranquila y el trato era bueno, pero alrededor de las 10 de la mañana, los dueños empezaron a insinuarme cosas fuera de lugar y me ofrecieron plata a cambio de sexo oral", comenzó su relato la joven.

Y continuó: "En un momento quedamos solos en la parte del depósito. Me tenían apoyada sobre la cámara de frío mientras me manoseaban impidiéndome salir, hasta que ingresó otro empleado y pude escapar. Pude cobrar el tiempo que había trabajado y cuando me fui me seguían ofreciendo plata extra para tener sexo oral con ellos".

Según consigna El Diario de Carlos Paz, tras haber abandonado el local, la joven regresó a su casa y decidió contarles a sus padres lo que había padecido. Luego radicó la denuncia en la comisaría de La Falda y horas más tarde fue llevada en un móvil policial hacia el Polo de la Mujer.