Guadalupe Lucero: gran expectativa por la "pista mendocina"

Guadalupe Lucero (5) desapareció hace 15 días en el barrio 544 viviendas de San Luis. Tras jornadas febriles, con todos los medios de comunicación pendientes de esa provincia y cientos de efectivos policiales recorriendo construcciones, diques, baldíos y calles, una inquietante posibilidad empezó a cobrar fuerza en las últimas horas: la hipótesis mendocina.

De hecho, se cree que hay una comisión policial puntana que ya puede estar rumbo en Mendoza, en procura de una pista que hasta ahora había sido poco considerada.

"Hay algo que no se ha dicho y que vale la pena investigar", propone una fuente que pidió reserva en diálogo con MDZ. "El papá biológico de Guadalupe no es Eric Lucero y, según dicen, no vive en San Luis. Más de uno acá te va a decir que ese hombre hablaba de llevársela ¿Y si la secuestró él?".

Del punto en el que desapareció la menor al límite con Mendoza hay sólo 35 minutos en auto.

La posibilidad no es descabellada. El barrio 544 viviendas está ubicado a 5 cuadras de la Ruta 7. Tras recorrer 78 kilómetros en dirección oeste se llega al Arco Desaguadero, que marca el límite interprovincial.

El arco Desaguadero marca el límite entre San Luis y Mendoza.

Es decir que si Guadalupe desapareció el 14 de junio a las 19.15, quien se la haya llevado puede haber salido de San Luis sólo 35 minutos después.

"La mamá de la nena, Yamila Cialone, se contactó con la Policía a las 20. Para entonces, a lo mejor la chiquita ya estaba del lado mendocino", consideró la fuente.

La versión se fortalece porque trascendió que la mamá de Guadalupe tendría algunos familiares en la zona este de Mendoza. Habrá que ver si las próximas movidas confirman la sospecha que marcó el pulso de la tarde.