Berni dijo que muchos policías estaban "drogados y alcoholizados" cuando rodearon Olivos

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que algunos de los policías que protestaron armados en la residencia de Olivos "estaban preparados" para intervenir, tras advertir que muchos estaban "drogados y alcoholizados", pero destacó que estaba "todo controlado", por lo que no se debió "llamar ni siquiera a la Gendarmería".

Berni, destacó hoy que a pesar de la protesta policial "nunca se puso en riesgo la institucionalidad" y aseguró que "no se rompió la cadena de mandos". Además, indicó que "con la infantería se solucionaba todo más rápido" pero que decidió "no convocarla para no contar muertos".

El funcionario explicó en declaraciones periodísticas que "se sabía" que se desataría una demanda dentro de la fuerza porque "el malestar estaba latente" al sostener que "no hacía falta ser un especialista para saber lo que iba a pasar".

LA FUERZA NO PARA



Atrapamos a los cabecillas de las bandas “Los bananas” y “Los lobos”. Secuestramos armas, dinero, municiones y 1500 envoltorios de cocaina.#GestionBasadaEnHechosReales#FuerzaBuenosAires pic.twitter.com/VimniAWraq — Sergio Berni (@SergioBerniArg) September 11, 2020

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires afirmó que durante el conflicto por la recomposición salarial de la fuerza de seguridad bonaerense él "no" presentó su renuncia y que tampoco se la "pidieron".