Día del Padre: lo mataron a golpes cuando fue a buscar a su hija

Un hombre de 31 años murió luego de haber sido atacado a golpes cuando pasó a buscar a su hija para pasar el Día del Padre junto a ella en el partido bonaerense de Florencio Varela y por el crimen detuvieron a la actual pareja de su ex esposa, informaron hoy fuentes policiales.



El hecho ocurrió ayer, en una vivienda ubicada en la calle Salto y 115A, en dicho partido del sur del Gran Buenos Aires, adónde se dirigió la víctima, identificada por la policía como Leandro Raúl Mendoza (31).



Fuentes policiales indicaron que en esa casa reside la ex esposa de Mendoza, quien se dirigió hasta allí para buscar a la hija de ambos ya que tenía planeado pasar hoy el Día del Padre junto a la niña.



En ese momento, el hombre mantuvo una discusión con la actual pareja de su ex mujer, Gabriel Facundo (27), durante la cual recibió varios golpes que lo dejaron malherido.



Según las fuentes, Mendoza fue trasladado luego por su hermano y un amigo al Hospital Mi Pueblo de Florencio Varela adonde ingresó con pérdida de conocimiento, politraumatismos varios y fisura en las costillas del lateral derecho.



Ante este cuadro, el paciente fue internado en la terapia intensiva donde murió esta mañana a raíz de las heridas sufridas.



Por su parte, Facundo fue detenido por disposición de la fiscal fiscal Nuria Gutierrez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 4 de Florencio Varela, quien lo indagará en las próximas horas por el delito de "homicidio en riña".