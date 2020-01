Uno de los detenidos rompió el silencio: "Cada uno sabe su rol en la pelea"

En las últimas horas se viralizó un audio en el que Lucas Pertossi (20), uno de los 10 jóvenes detenidos por el asesinato de Fernando Báez Sosa, habló sobre lo ocurrido el sábado a la madrugada a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell y brindó algunos detalles sobre cómo se produjo la muerte de Fernando.

Pertossi aseguró que junto a sus amigos "salió a divertirse" y se lamentó porque "la vida le jugó una mala pasada". "Cada uno sabe el rol que tomó en la pelea y se hará cargo", sostuvo Pertossi, quien afirma "ser inocente".

"Todavía no lo digo, pero soy inocente. Lo que más quiero es salir y tener la cabeza en alto. Me duele lo que pasó y cómo se arruinó una familia. Me hago cargo y soy responsable porque estuve y son mis amigos", completó el joven de 20 años en el audio que se viralizó.

"Somos un grupo que salimos a divertirnos y nos jugó una mala pasada la vida. No por eso me voy a condenar ni me voy a entregar", agregó Pertossi.

Hasta el momento, el joven se encuentra detenido e imputado como "partícipe necesario" del delito de "homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas". En tanto, su primo Ciro fue identificado como "coautor" del asesinato de Fernando junto con Máximo Thomsen.

Durante las ruedas de reconocimiento que se llevaron a cabo este jueves dos testigos reconocieron a Thomsen como uno de los deportistas que golpearon al joven cuando se encontraba inconsciente en el suelo. También identificaron a Enzo Comelli como la persona que le dio el primer golpe.

Con respecto a Ciro Pertossi, el abogado de la familia de Fernando aseguró que "hay diligencias que afirmarían" que fue él quien le dio el último golpe.