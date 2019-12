Dos niños en grave estado tras el vuelco del micro en Ruta 2

Quince personas resultaron heridas, entre ellas dos niños de 3 y 6 años que se encuentran en estado grave, por el vuelco esta madrugada de un micro de dos pisos en la Autovía 2, a la altura del partido bonaerense de Mar Chiquita, que derivó en la aprehensión del chofer, quien fue imputado por lesiones graves y leves.



El accidente ocurrió a las 5.30 en el kilómetro 374 de la Autovía 2, sobre la mano que va hacia la ciudad de Mar del Plata, en la localidad de Vivoratá, cuando el micro de la empresa Ruta Atlántica que llevaba unos 54 pasajeros, volcó por causas que se tratan de establecer.



El vehículo había salido de Pilar y recorrió varias localidades del oeste del Gran Buenos Aires, antes de dirigirse hacia Mar del Plata.



El fiscal de Delitos Culposos de ese balneario Pablo Cistoldi informó esta mañana en el lugar del siniestro vial que "el chofer del micro, identificado como Gabriel Gómez, fue aprehendido momentáneamente y esta imputado por lesiones graves y leves".



"En estos momentos estamos abocados a cotejar la cantidad de pasajeros que viajaban ya que el número que tenemos anotados no coincide con los que fueron cotejados acá. Pero también tenemos entendido que algunos fueron trasladados por familiares", agregó.



Según las fuentes, el micro salió de la traza central que estaba mojada por las lluvias y volcó sobre la banquina en una zona recta de la autovía, al tiempo que varios testigos afirmaron que había poca visibilidad en la zona por las condiciones climáticas.



Sin embargo, uno de los pasajeros aseguró a la prensa cuando bajó del vehículo volcado que "el micro venía bien, había buena visibilidad, yo venía despierto y otros venían dormidos. Puede ser que (el conductor) se haya quedado dormido".



Minutos después del vuelco concurrieron al lugar varias ambulancias de Same Provincia y varias dotaciones de los cuarteles de bomberos de Vivoratá y Coronel Vidal, quienes rescataron a los pasajeros y heridos, que en su mayoría presentaban politraumatismos y que fueron llevados a hospitales de Mar del Plata.



Los niños de 3 y 6 años heridos se encuentran en terapia intensiva del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, ambos con traumatismo de cráneo grave.



En tanto, otros tres niños de 2, 8 y 14 años permanecen en el mismo hospital en observación debido a que sufrieron heridas leves, pero están fuera de peligro.



En tanto, en el hospital Interzonal General de Agudos de la ciudad balnearia ingresaron 25 personas, de las cuales dos estaban siendo operadas durante la mañana.



Uno de ellos sufrió un traumatismo pulmonar y el otro una fractura de cadera, indicó una fuente de la guardia de ese centro de salud.



El Jefe de Bomberos de Mar del Plata, Alberto Gabba, informó a Télam que "a las 5,25 se recibió un llamado al 911, donde se notificaba del accidente, por lo inmediatamente acudimos al lugar y nos pusimos a disposición para asistir y colaborar en el lugar del hecho", en el kilómetro 374, en la localidad de Vivoratá.



Además, indicó que "no tenemos la cantidad exacta de heridos ni cuantos pasajeros estaban arriba del micro ya que era un colectivo que suele entrar en distintas localidades durante su recorrido".



"Hubo pasajeros que fueron trasladados al hospital de Coronel Vidal, pero ya no queda nadie dentro del micro. Ahora hay personal vial controlando el tránsito sobre la ruta dos y los peritos determinando que es lo que pudo haber ocurrido", había dicho Gabba más temprano.



Tras el siniestro vial, la policía bonaerense cortó la autopista y desvió el tránsito por el contracarril, para permitir el trabajo de los bomberos y de los peritos viales encargados de establecer los motivos del siniestro, a pedido de la fiscalía en turno que interviene en el hecho.



El pasado 28 de noviembre una niña de 11 años y otra de 12 fallecieron por el vuelco de un micro de dos pisos en la misma Ruta 2, a la altura de Lezama, que transportaba un contingente de 44 alumnos y 6 adultos de la Escuela primaria 41 de Benavídez que realizaban un viaje de egresados.



Esa tragedia abrió la discusión en torno a la seguridad de los micros de dos pisos en rutas, que este viernes recrudeció con el nuevo siniestro vial.