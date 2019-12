Batalla campal en una fiesta de Navidad

Una fiesta navideña clandestina culminó en una tremenda batalla campal en las calles de la ciudad bonaerense de Berisso. Los incidentes se registraron el miércoles a la madrugada en un skate park ubicado en el cruce de avenida Génova y calle 150.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente en redes sociales, se ve a un grupo de sujetos agrediendo brutalmente a un joven, quien se encuentra tirado en el piso intentando levantarse. Mientras intentaba recuperarse, el joven recibió patadas, piedrazos y botellazos por parte del resto de los adolescentes que estaban en el lugar.

En la fiesta clandestina había cerca de 200 personas hasta que todo se descontroló y empezaron las corridas. "Lo van a matar, boludo. Lo van a matar", se escucha en una de las filmaciones que se viralizó.

Según consigna TN, en el momento de la batalla campal no había autoridades presentes y se desconocen las razones que originaron la pelea. Desde la Policía Bonaerense indicaron que no se registraron denuncias y no se dio a conocer ningún parte médico sobre el joven agredido.