Metrotranvía: suspendieron el servicio por la caída de árboles

La Sociedad de Transporte de Mendoza informó que se interrumpió el servicio de Metrotranvía por la tormenta. Los detalles.

El servicio de Metrotranvía fue interrumpido por la caída de árboles sobre las vías, según se informó desde la Sociedad de Transporte de Mendoza.

De esta manera, el tren que conecta Las Heras, Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz y Maipú quedó fuera de servicio hasta nuevo aviso, debido a la complejidad de la tormenta que azota a la provincia.

Mendoza quedó bajo un esquema de advertencias por tormentas para este viernes y el inicio del sábado, según el Servicio Meteorológico Nacional. La provincia aparece con áreas en nivel amarillo y otras en nivel naranja, lo que anticipa un escenario de inestabilidad marcado.

En el nivel más bajo de riesgo, el pronóstico advierte por tormentas fuertes, con chances de episodios puntualmente severos. En el nivel superior, el organismo señala fenómenos con mayor peligrosidad, capaces de generar daños y complicar la circulación en algunas zonas.