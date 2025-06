La inteligencia artificial reveló cuáles son las cinco habilidades bien pagas que tenés que aprender en 2025

“La formación tradicional no siempre responde a la velocidad del cambio”, explica la inteligencia artificial consultada. “Hoy se puede acceder a conocimientos valiosos en menos tiempo y con mucha mayor rentabilidad si se eligen bien las habilidades. El secreto está en qué elegís aprender”, advierte.

"Desde ChatGPT hasta herramientas de automatización de procesos, cada vez más compañías buscan personas que sepan implementar soluciones con IA. No hace falta saber programar: basta con entender cómo funcionan y cómo aplicarlas al negocio", comentó la IA.

Esto fue lo que dijo la inteligencia artificial. Foto: Shutterstock Aprender a analizar datos o diseñar interfaces puede cambiar tu presente laboral. Shutterstock

3. Diseño UX/UI

"La experiencia del usuario es clave en apps y sitios web. Esta habilidad mezcla psicología, diseño y tecnología, y se aprende con práctica y buen criterio estético. Los sueldos son competitivos, sobre todo en el sector tech", expresó la inteligencia artificial.

4. Marketing digital orientado a ventas

Según la IA "no es solo subir posteos. Quien sepa generar ventas reales a través de campañas, embudos de conversión y herramientas como Meta Ads, Google Ads o email marketing tiene una ventaja enorme. Las marcas buscan resultados, no likes".

5. Ciberseguridad básica

"La protección de datos dejó de ser un tema exclusivo de especialistas. Saber detectar vulnerabilidades, proteger redes y entender protocolos básicos es una habilidad cada vez más requerida. Hay cursos introductorios que te preparan para roles iniciales bien pagos", puntualizó.

Según la IA, aprender estas habilidades no solo abre nuevas puertas laborales, sino que además permite insertarse en sectores dinámicos, con demanda sostenida y posibilidades de crecimiento. “Lo importante no es cuántos años estudiaste, sino cuánto valor podés aportar. Y eso se aprende”, concluye la inteligencia artificial.

Las carreras a evitar

Un estudio de la Foundation for Research on Equal Opportunity (FREOPP) evaluó el return on investment (ROI) de 53000 programas universitarios y técnicos en EE.UU. Encontraron que:

El 23% de las carreras de grado presentan un retorno negativo, es decir, en promedio no recuperan la inversión económica a lo largo de la vida laboral.

En los posgrados, la situación es aún más crítica: el 43% de los programas analizados no generan un retorno financiero suficiente y pueden dejar pérdidas netas.

Además la investigación destaca campos específicos con bajo o nulo retorno, entre ellos:

Educación primaria y secundaria.

Artes liberales / humanidades.

Psicología.

Bellas artes.

Comunicación (como Periodismo).

Para leer este estudio hacé clic acá.