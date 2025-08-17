Horóscopo: los signos zodiacales que no saben terminar una relación a tiempo

Algunos signos zodiacales se aferran a vínculos que ya no funcionan, prolongando el dolor y posponiendo lo inevitable.

Hay personas que parecen tener un don para mantener relaciones muertas con vida artificial. Según la astrología, este patrón no siempre se debe a la dependencia emocional, sino a una mezcla de esperanza, miedo y apego a lo conocido. En el horóscopo, varios signos zodiacales caen en esta trampa, incluso cuando saben que el final sería lo más sano para ambos.

Piscis, por ejemplo, es un signo zodiacal que idealiza a su pareja. Aunque la realidad sea dura, siempre piensa que con un poco más de amor o paciencia, todo mejorará. Ese optimismo es admirable, pero también puede llevarlo a perder tiempo y energía en algo que no tiene futuro. Cáncer, en cambio, se aferra a los recuerdos felices y evita cualquier decisión que implique romper su zona de confort. Prefiere vivir de momentos pasados antes que enfrentar un presente doloroso.

astrología Soltar a tiempo puede ser el mayor gesto de autocuidado. Shutterstock El horóscopo y el miedo a cerrar capítulos Libra es otro signo que no sabe terminar una relación a tiempo, pero sus motivos son distintos: no soporta los conflictos. El solo hecho de imaginar una discusión o un mal momento lo paraliza, así que opta por seguir en un vínculo que ya no lo hace feliz. Tauro, por su parte, teme desperdiciar lo invertido: años de esfuerzo, proyectos y sueños compartidos. Esa sensación de “haber tirado todo por la borda” lo empuja a quedarse, aunque sepa que lo correcto sería irse.

La astrología enseña que soltar no siempre es un fracaso. A veces, terminar una relación es un acto de amor propio y de respeto hacia el otro. Estos signos zodiacales deben aprender que cerrar un capítulo no significa borrar la historia, sino abrir la posibilidad de escribir una nueva, más sana y feliz.