El cuartel general de Pink Floyd

viajero del rock parte 10 - pink floyd

Luego de "The Dark Side of the Moon" y de "Wish you were here", Pink Floyd era la banda mas importante del planeta. Las giras promocionando el ultimo álbum fueron tan monstruosas y complicadas, precisamente la gira "In the Flesh", que la banda decidió que necesitaban su lugar para guardar equipos e instrumentos, y todo el material de dicha gira. No se encontraban tranquilos alquilando depositos y dejando todo a merced de otra gente, y además, su paso por Abbey Road había terminado.