El celular de Samsung que se dobla en tres partes: cuándo sale a la venta

Un smartphone de triple pliegue para este año

Pero Samsung no se detiene ahí. Ayer mismo, TM Roh, jefe de electrónica de consumo de la marca, confirmó a The Korea Times que la compañía planea lanzar un smartphone de triple pliegue antes de que termine el año. Según Roh, actualmente están enfocados en perfeccionar el producto y su usabilidad, aunque el nombre definitivo aún no se ha decidido. Paralelamente, un ejecutivo anónimo confirmó a Android Authority que este innovador dispositivo ya está listo para entrar en producción, abriendo una nueva era de posibilidades en el segmento plegable.